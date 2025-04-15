Чому iPhone ніколи не наздожене Xiaomi: експерти розкрили секрет китайського смартфона

Джерела стверджують, що Xiaomi 16 може бути оснащений масивною батареєю на 7000 мАг, що зробить його першим телефоном з акумулятором такої ємності.

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Про це повідомляє techradar.com.

Ідеться, схоже, про Xiaomi 16, і цифра "7" у повідомленні інсайдера відноситься до розміру батареї.

Не так давно були випущені телефони з акумуляторами, що наближаються до позначки в 6000 мАгод і перетинають її, а Xiaomi 15 оснащений акумулятором ємністю 5240 мАгод, тому 7000 мАгод здаються дуже амбітною метою, пише ЗМІ.

Очікується, що Xiaomi 16 буде випущено у 2026 році і в цьому ж році можливий запуск серій iPhone 18, Samsung Galaxy S26 і Google Pixel 11.

Фактично, акумулятор ємністю 7000 мАг вивів би Xiaomi 16 у лідери серед флагманських смартфонів. Так, на ринку є телефони з більш ємними акумуляторами, але це, як правило, громіздкі і важкі телефони із захистом від бруду, води, пилу, падіння з висоти, тобто це нішеві пристрої.

Експерти кажуть, що Xiaomi 15 під час тестів показав вражаючий час автономної роботи, особливо для компактного телефону.

"Легко помітити, що збільшення ємності на 33% до 7000 мАг може вивести флагман Xiaomi у вищі ешелони лідерів за ємністю акумуляторів для мобільних пристроїв", — ідеться в матеріалі.

7000 мАг — це амбітна мета, але виробники телефонів Android, особливо китайські компанії, справді просуваються вперед швидкими темпами, коли справа стосується обладнання для акумуляторів. Це змусило авторів замислитися над тим, чи не спробує технологічний гігант із Купертіно найближчим часом наздогнати їх.

Apple, як відомо, вважає за краще вказувати практичний час роботи акумулятора iPhone в годинах відтворення відео, а не ємність. У результаті розбирання і демонтажу вдалося з'ясувати, що у iPhone рідко бувають такі ж великі акумулятори, як у аналогів на ОС Android.

Наприклад, iPhone 16 оснащений акумулятором ємністю 3561 мАг — меншим, ніж акумулятор 4000 мАг, встановлений у Samsung Galaxy S25. Google Pixel 9 має батарею на 4700 мАг, що ближче до акумулятора iPhone 16 Plus — 4674 мАг, що менше порівняно з акумуляторами на 5000-6000 мАг для деяких моделей Oppo, Samsung і Xiaomi.

Це не означає, що iPhone не може похвалитися гарним часом автономної роботи — останніми роками Apple покращила цей показник за рахунок оптимізації програмного забезпечення та енергоефективності, — але iPhone не є власниками потужних батарей, на відміну від найкращих телефонів Android.

Чи може вихід телефону Android — Xiaomi 16 або іншої моделі — з акумулятором на 7000 мАг змінити ситуацію на ринку? Для довідки: це майже вдвічі більше за ємність iPhone 16, що стало можливим завдяки технології кремнієво-вуглецевих акумуляторів, яка заощаджує простір і підвищує ефективність. Apple напевно буде нервувати, дізнавшись, що Xiaomi обігнав iPhone, пишуть експерти. Батарея ємністю 4000 мАг або навіть більше могла б дозволити iPhone відповідати його високій продуктивності, камерам і програмному забезпеченню.

Однак, оскільки Xiaomi не демонструє жодних ознак виходу на ринок США найближчим часом, можливо, Apple навіть не реагуватиме на "батарейного монстра" з Китаю.

Раніше писали, що Samsung випускає "невбиваний" смартфон зі знімною батареєю. Компанія представила новий смартфон Galaxy XCover 7 Pro з високою потужністю і захистом.