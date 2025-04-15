Почему iPhone никогда не догонит Xiaomi: эксперты раскрыли секрет китайского смартфона

Источники утверждают, что Xiaomi 16 может быть оснащен массивной батареей на 7000 мАч, что сделает его первым телефоном с аккумулятором такой емкости.

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Об этом сообщает techradar.com.

Речь похоже, идет о Xiaomi 16, и цифра "7" в сообщении инсайдера относится к размеру батареи.

Не так давно были выпущены телефоны с аккумуляторами, приближающимися к отметке в 6000 мАч и пересекающие ее, а Xiaomi 15 оснащен аккумулятором емкостью 5240 мАч, поэтому 7000 мАч кажутся очень амбициозной целью, пишет СМИ.

Ожидается, что Xiaomi 16 будет выпущен в 2026 году и в этом же году возможен запуск серий iPhone 18, Samsung Galaxy S26 и Google Pixel 11.

Фактически, аккумулятор емкостью 7000 мАч вывел бы Xiaomi 16 в лидеры среди флагманских смартфонов. Да, на рынке есть телефоны с более емкими аккумуляторами, но это, как правило, громоздкие и тяжелые телефоны с защитой от грязи, воды, пыли, падения с высоты, т.е. это нишевые устройства.

Эксперты говорят, что Xiaomi 15 во время тестов показал впечатляющее время автономной работы, особенно для компактного телефона.

"Легко заметить, что увеличение емкости на 33% до 7000 мАч может вывести флагман Xiaomi в высшие эшелоны лидеров по емкости аккумуляторов для мобильных устройств", — говорится в материале.

7000 мАч — это амбициозная цель, но производители телефонов Android, особенно китайские компании, действительно продвигаются вперед быстрыми темпами, когда дело касается оборудования для аккумуляторов. Это заставило авторов задуматься о том, не попытается ли технологический гигант из Купертино в ближайшее время догнать их.

Apple, как известно, предпочитает указывать практическое время работы аккумулятора iPhone в часах воспроизведения видео, а не емкость. В результате разборки и демонтажа удалось выяснить, что у iPhone редко бывают такие же большие аккумуляторы, как у аналогов на ОС Android.

Например, iPhone 16 оснащен аккумулятором емкостью 3561 мАч — меньше, чем аккумулятор 4000 мАч, установленный в Samsung Galaxy S25. Google Pixel 9 имеет батарею на 4700 мАч, что ближе к аккумулятору iPhone 16 Plus — 4674 мАч, который меньше по сравнению с аккумуляторами на 5000–6000 мАч для некоторых моделей Oppo, Samsung и Xiaomi.

Это не значит, что iPhone не может похвастаться хорошим временем автономной работы — в последние годы Apple, улучшила этот показатель за счет оптимизации программного обеспечения и энергоэффективности, — но iPhone не являются обладателями мощных батарей, в отличие от лучших телефонов Android.

Может ли выход телефона Android — Xiaomi 16 или другой модели — с аккумулятором на 7000 мАч изменить ситуацию на рынке? Для справки: это почти вдвое больше емкости iPhone 16, что стало возможным благодаря технологии кремниево-углеродных аккумуляторов, экономящей пространство и повышающей эффективность. Apple наверняка будет нервничать, узнав, что Xiaomi обогнал iPhone, пишут эксперты. Батарея емкостью 4000 мАч или даже больше могла бы позволить iPhone соответствовать его высокой производительности, камерам и программному обеспечению.

Однако, поскольку Xiaomi не демонстрирует никаких признаков выхода на рынок США в ближайшее время, возможно, Apple даже не будет реагировать на "батарейного монстра" из Китая.

Ранее писали, что Samsung выпускает "неубиваемый" смартфон со съемной батареей. Компания представила новый смартфон Galaxy XCover 7 Pro с высокой мощностью и защитой.