"Военный уровень": Samsung выпускает "неубиваемый" смартфон Galaxy со съемной батареей

Компания Samsung представила новый смартфон Galaxy XCover 7 Pro с высокой мощностью и защитой.

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Характеристики модели обнародовали на официальном сайте.

Новый смартфон получил рейтинг защиты IP68, конструкцию MIL-STD-810H и прочное стекло Gorilla Glass Victus Plus. Как отметила Samsung, дисплей телефона был протестирован на устойчивость к дезинфицирующим средствам, поэтому экран не ухудшается со временем при постоянной чистке.

"Новейшие защищенные смартфоны и планшеты Samsung созданы для сложных рабочих условий, обладают прочностью военного уровня и передовыми корпоративными функциями для бесперебойной работы", — заявили разработчики.

Samsung Galaxy XCover 7 Pro также получил хорошую прирост производительность благодаря чипсету Snapdragon 7s Gen 3. Это значительное улучшение по сравнению с предыдущей моделью XCover 6 Pro, использующей Dimensity 6100 Plus SoC и чип Snapdragon 778G.

Еще одна особенность XCover 7 Pro увеличенная батарея емкостью 4350 мАч против 4050 мАч в предыдущих моделях. Немаловажный момент — ее можно вытащить и заменить при необходимости, что редко встречается в современных моделях.

В остальном характеристики смартфона по большей части остались такими, же как и у предшественника. У него есть 6,6-дюймовый TFT LCD-экран FHD+ (1080 x 2408) с частотой обновления 120 Гц и каплевидным вырезом , 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ расширяемой памяти (до 2 ТБ microSD) и 15-ваттную проводную зарядку с POGO-контактами на задней панели. XCover 7 Pro также имеет 50-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 13-мегапиксельную селфи-камеру. Стоит выделить такие особенности: две переназначаемые кнопки быстрого доступа, Bluetooth 5.4, два стереодинамика, поддержку eSIM, сканер отпечатков пальцев и Wi-Fi 6E.

XCover 7 Pro будет поставляться с оболочкой One UI 7 на базе Android 15. Он также поддерживает Samsung Dex, несколько функций ИИ (Object Eraser, Circle to Search, AI Select, Read Aloud) и семь лет обновлений ОС и безопасности. Политика обновления является серьезным обновлением по сравнению с предыдущими моделями, которые достигли четырех лет обновлений ОС и пяти лет исправлений безопасности. Основная проблема с телефонами, имеющими семь лет обновлений, заключается в том, что батарея разрядится раньше этого срока. Однако аккумулятор XCover 7 Pro съемный, поэтому его можно заменить на новый когда угодно.

Samsung пока не подтвердила официальную дату запуска XCover 7 Pro, но по информации Gizmochina, новинка может поступить в продажу уже в конце мая. Сообщается, что единственная конфигурация телефона (6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти) будет продаваться в Европе по цене 599 евро.

В январе 2025 года Samsung выпустила свою флагманскую линейку Samsung Galaxy S25, которая разочаровала экспертов. Смартфоны раскритиковали за ненужные функции и компонентную базу, которая почти не отличается от предыдущей серии.