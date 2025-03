Смартфоны серии Samsung Galaxy S25 разочаровали всех: эксперт рассказал почему

Специалист-тестировщик считает, что никакой ИИ не улучшит снимки и не продлит время работы от одного заряда, пока не будет усовершенствовано оборудование. Да и некоторые его функции оказались ненужными.

Galaxy AI не был реализован должным образом, он не улучшил пользовательский опыт и многие не считают нужными такие функции, как кросс-приложения и Now Brief. Если бы Samsung делала больше в плане аппаратного и программного обеспечения, ИИ стал бы самостоятельным продуктом, считает эксперт из androidpolice.com Стивен Радочиа.

Люди не испытывают особой нужды в Galaxy AI

Например кросс-приложения (действия между приложениями) должны были, по идее, сэкономить время на задачах, но на практике это не так. Приходится перепроверять все, что делает ИИ, и даже настройка задач и напоминаний может быть принести больше хлопот, чем пользы.

Now Brief и Now Bar оказались менее полезными, чем рассчитывали юзеры. От Now Brief, как от интерактивного помощника, пользователи ожидали содержательных предложений по оптимизации времени, расписания и рабочего процесса. Вместо этого они получали сводку о погоде и случайные новости.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: androidpolice.com

Многозадачность нужно изменить

"После того, как я увидел, что OnePlus внедрила Open Canvas в OnePlus 13, я убедился, что Samsung нужно обновить свое программное обеспечение", — пишет специалист.

Для нескольких приложений нужно больше места, и интерфейс должен быть более интуитивным. В Open Canvas можно перемещать приложения по мере необходимости и перетаскивать приложение, которое в данный момент не используется, в точку привязки сбоку дисплея. Это лучший способ быть продуктивным и работает быстрее, чем возиться с действиями между приложениями.

Панели Edge Panels, увы, игнорируются и работают почти так же, как и на Galaxy S8 2017 года. Специалисту импонирует подход OnePlus к OxygenOS 15, которая использует систему Edge Panel-esque для запуска приложений и поиска файлов. Она добавляет больше функциональности панели Edge, поэтому не ощущается просто как еще одно место для часто используемых приложений и функций Galaxy AI, таких как Sketch to Image. Если бы Samsung сосредоточилась на производительности с улучшенной многозадачностью и обновленными функциями для панелей Edge Panels, ее устройства нравились бы больше, — делает он вывод.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: androidpolice.com

Усовершенствования оборудования отходят на второй план

К сожалению, Samsung не уделила должного внимания обновлению оборудования в серии Galaxy S25. Компания довольствуется улучшенным ИИ Galaxy AI и новым чипсетом. Эксперт отмечает, что ИИ проигрывает хорошим датчикам камеры, которые делают очень качественные снимки.

"Недавно я протестировал Xiaomi 15 Ultra, и его камеры делают лучшие фотографии, чем Galaxy S25 Ultra. Иногда нет замены большему датчику камеры, который получает больше света", — пишет он.

Чипсет Snapdragon 8 Elite эффективнее, чем прошлогодний Snapdragon 8 Gen 3, что означает, что Samsung может заявить о лучшей производительности батареи при том же размере ячеек, что и в предыдущих моделях телефонов.

"Хотя я получаю больше экранного времени от одной зарядки, компании, которые перешли на технологию кремниево-углеродных батарей с более крупными ячейками, предлагают еще лучшую производительность. Это еще один пример того, как никакой ИИ не может компенсировать улучшенное оборудование", — подчеркнул автор материала.

Выводы

Улучшение ИИ и оборудования не являются взаимоисключающими. Есть способы усилить давно забытые функции, которые пользователи уже знают и используют, в то время как Samsung тратит больше времени на рекламирование своего ИИ.

"Это не значит, что я не люблю Galaxy AI или не использовал бы его в будущем. Но я не думаю, что он является причиной, по которой следует купить следующий Samsung Galaxy. Производители Android должны понять, что пользовательский опыт является кумулятивным, и другие части телефона важны так же, как и искусственный интеллект", — резюмировал он.