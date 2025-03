Не стоит выбрасывать эти старые смартфоны: эксперты предупредили о важных обновлениях

Серия телефонов Samsung Galaxy S23 наконец-то получит версию ОС One UI 7.

Сообщается, что серия Samsung Galaxy S23 получит доступ к бета-версии One UI 7 в некоторых регионах. Речь идет о Galaxy S23, Galaxy S23 Plus и Galaxy S23 Ultra, пишет tomsguide.com.

Пользователи из США, Индии и Южной Кореи могут зарегистрироваться для участия в тестировании бета-версии One UI 7 с помощью приложения Samsung Members.

Похоже, что обновление также доступно только для разблокированных версий серии Galaxy S23, а это значит, что любому устройству, заблокированному оператором, придется подождать. Нет никаких сообщений о Galaxy S23 FE, что указывает на то, что на момент выхода этой новости доступ получают только три исходные модели.

Сначала бета-версия One UI 7 от Samsung была ограничена серией Galaxy S24, но была установлена ​​на серии Galaxy S25 при выпуске. Однако компания ясно дала понять, что другие модели получат обновления ближе к дате официального запуска One UI 7 в апреле. Например, смартфон Galaxy Z Fold 6 недавно получил доступ к бета-версии.

Хотя бета-версия One UI 7 основана на обновлении Android 15, в отчете указано, что она также содержит исправление безопасности от 1 марта 2025 года. Таким образом, телефон будет оснащен самой современной системой безопасности. Плохая новость заключается в том, что размер обновления составляет 4,6 ГБ — стоит убедиться, что телефон подключен к Wi-Fi при обновлении.

One UI 7 предлагает несколько функций и улучшений пользовательского опыта по сравнению с One UI 6. Пользователи получают переработанный домашний экран и приложение камеры, а также доступ к удобной функции Now Bar. Одним из лучших дополнений является новый вертикальный ящик приложений, который помогает минимизировать беспорядок на экране.

Ранее мы писали о том, какой смартфон люди предпочитают вместо Samsung Galaxy S25. Тысячи пользователей считают, что лучше иметь более дешевый, но не менее производительный OnePlus 13.