Не варто викидати ці старі смартфони: експерти попередили про важливі оновлення

Серія телефонів Samsung Galaxy S23 нарешті отримає версію ОС One UI 7.

Повідомляється, що серія Samsung Galaxy S23 отримає доступ до бета-версії One UI 7 у деяких регіонах. Йдеться про Galaxy S23, Galaxy S23 Plus і Galaxy S23 Ultra, пише tomsguide.com.

Користувачі зі США, Індії та Південної Кореї можуть зареєструватися для участі в тестуванні бета-версії One UI 7 за допомогою програми Samsung Members.

Схоже, що оновлення також доступне тільки для розблокованих версій серії Galaxy S23, а це означає, що будь-якому пристрою, заблокованому оператором, доведеться почекати. Немає жодних повідомлень про Galaxy S23 FE, що вказує на те, що на момент виходу цієї новини доступ отримують тільки три вихідні моделі.

Спочатку бета-версія One UI 7 від Samsung була обмежена серією Galaxy S24, але була встановлена на серії Galaxy S25 під час випуску. Однак компанія ясно дала зрозуміти, що інші моделі отримають оновлення ближче до дати офіційного запуску One UI 7 у квітні. Наприклад, смартфон Galaxy Z Fold 6 нещодавно отримав доступ до бета-версії.

Хоча бета-версія One UI 7 заснована на оновленні Android 15, у звіті зазначено, що вона також містить виправлення безпеки від 1 березня 2025 року. Таким чином, телефон буде оснащений найсучаснішою системою безпеки. Погана новина полягає в тому, що розмір оновлення становить 4,6 ГБ — варто переконатися, що телефон під'єднаний до Wi-Fi під час оновлення.

One UI 7 пропонує кілька функцій і поліпшень користувацького досвіду порівняно з One UI 6. Користувачі отримують перероблений домашній екран і додаток камери, а також доступ до зручної функції Now Bar. Одним із найкращих доповнень є новий вертикальний ящик додатків, який допомагає мінімізувати безлад на екрані.

