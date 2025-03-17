Нова ера смартфонів: яким буде найтонший в історії iPhone 17 Air (відео)

Розробникам вдалося зменшити розміри і зберегти час роботи від батареї, але заради цього довелося пожертвувати камерами і процесорами.

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Компанія Apple готується випустити восени 2025 року смартфон iPhone 17 Air, який може почати нову еру надтонких пристроїв без портів. Подробиці технічний гігант розповіла виданню Bloomberg.

З 2020 року Apple щороку випускає чотири основних iPhone: пару моделей початкового рівня і дві — преміального. У 2025 році формулу вирішили змінити, випустивши iPhone 17 Air, який за якістю буде десь між початковим і високим рівнем.

Раніше писали, чому Android-смартфони кращі за iPhone. Експерти з'ясували, що моделі середнього класу від Google, Samsung та інших виробників мають низку важливих переваг.

Як і MacBook Air, цей новий iPhone буде тоншим за решту, але міститиме в собі поєднання функцій професійного та бюджетного рівня. Так само як і оригінальний MacBook Air, що дебютував у 2008 році, телефон відмовиться від застарілих функцій, буде використовувати нові компоненти і використовувати нові стандарти дизайну. Зміни можуть торкнутися і решти лінійки.

Apple вирішила зменшити товщину смартфона на 2 мм, тобто приблизно на 20% порівняно з останніми iPhone. Тонші смартфони вимагають тонших батарей, тому для цього доводиться часто жертвувати часом автономної роботи.

Керівництво Apple не хотіло йти на такі жертви, тому доручило інженерам перепроектувати дисплей і кремнієві компоненти, а також програмне забезпечення, щоб зробити пристрій ефективнішим. У підсумку розміри будуть меншими, а час роботи — порівнянним з актуальним поколінням iPhone.

Так можуть виглядати iPhone 17 Air, згідно з чутками і витоками Фото: Twitter Так можуть виглядати iPhone 17 Air, згідно з чутками і витоками Фото: Twitter

Повністю без компромісів обійтися не вдалося. Наприклад, на задній панелі буде всього одна 48-мегапіксельна камера як iPhone 16e. За продуктивність відповідатиме стандартний чип A19, а не дорожчий A19 Pro, який буде у версії Pro.

Довелося також відмовитися від слота для SIM-карти. США вже перейшли на електронні, але на деяких інших ринках такий підхід може стати проблемою, особливо в Китаї.

iPhone 17 Air отримає екран розміром близько 6,6 дюймів, тонкі рамки, як у лінійки iPhone 16 Pro, ProMotion для плавної прокрутки і стандартний інтерфейс Dynamic Island. Він також міститиме такі вдосконалення, як кнопка управління камерою.

Нова модель отримає деякі перспективні технології. Серед них: фірмовий модемний чіп Apple, названий C1, який вперше з'явився в iPhone 16e в лютому. Цей модем більш енергоефективний, ніж модеми від Qualcomm, і він допоможе моделі Air добре працювати при тонкому дизайні. Однак чіп не підтримує технологію mmWave, швидший варіант сервісу 5G (підтримка залишиться в моделях Pro в осяжному майбутньому).

Apple навіть хотіла зробити iPhone 17 Air першим повністю безпортовим iPhone, відмовившись від роз'єму USB-C. Передбачалося, що вистачить бездротової зарядки і хмарної синхронізації для передачі даних.

Огляд майбутніх iPhone 17 Air

Уже зараз багато користувачів iPhone обходяться без роз'ємів і дротів, а Apple Watch від самого початку заряджалися винятково бездротовим способом, тож із цим особливих труднощів виникнути не повинно. З іншого боку, видалення роз'ємів може викликати проблеми в Європейському союзі, де регулятори не так давно зобов'язали компанію додати стандартний USB-C замість порту Lightning. У підсумку від цієї ідеї відмовилися.

Як вважає Bloomberg, iPhone 17 Air знаменує початок кардинальних змін для Apple, провіщаючи новий промисловий дизайн, який супроводжує оновлену цього року iOS. Керівники Apple кажуть, що якщо цей новий iPhone буде успішним, компанія має намір знову спробувати зробити iPhone без портів і перевести більше своїх моделей на цей більш тонкий підхід.

Раніше писали, що власнику iPhone потрібно терміново оновити ПЗ до останньої версії, щоб уникнути злому. Уразливість дає змогу хакерам шкідливий веб-контент, здатний "вирватися" із системи.