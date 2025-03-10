5 причин, через які варто купити Android-смартфон середнього класу замість iPhone

Смартфони за 400-500 доларів від Google, Samsung та інших Android-виробників на перевірку виявилися кращими за їхнього дорожчого конкурента від Apple.

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Експерти androidpolice.com не рекомендують витрачати майже 600 доларів на iPhone 16e. Є кращі варіанти від провідних виробників Android, таких як Google і Samsung. Наприклад, моделі Galaxy A36 і A56, і навіть Google Pixel 8a за ціною 499 доларів. Вони розповіли, чому Android-телефони середнього класу кращі.

Більш висока частота оновлення екрану

Apple хоче зберегти дисплеї з високою частотою оновлення лише для версії Pro. Тому те, що iPhone 16e має екран із частотою 60 Гц, не дивно. Однак Android-смартфони пропонують екрани з частотою 120 Гц навіть у ціновому діапазоні нижче 600 доларів, що робить їх більш бажаним варіантом. Прокрутка сторінок і додатків на дисплеї 120 Гц є плавною, і після використання такого дисплея складно повернутися до телефону з екраном 60 Гц.

Pixel 8a і Galaxy A36 пропонують екрани 120 Гц за привабливішими цінами в 499 і 399 доларів відповідно.

"Чи плануєте ви грати, чи віддаєте перевагу швидкості та плавності під час використання додатків, дисплей із частотою 120 Гц на бюджетних телефонах Android має величезне значення в довгостроковій перспективі", — підсумували фахівці.

Смартфон Pixel 8a Фото: Tom's Guide

Універсальне налаштування камери

Хоча iPhone 16e має хорошу основну камеру на 48 Мп, це не той самий 48-мегапіксельний модуль, що і в стандартних моделях iPhone 16. У нього менший сенсор, тобто він не буде захоплювати стільки ж світла, як основна камера на iPhone 16 або iPhone 16 Pro. Крім того, у нього немає оптичної стабілізації зображення. Проте, це не головна проблема. iPhone 16e пропонує тільки один об'єктив, тоді як конкуренти на Android пропонують як мінімум два об'єктиви в цьому ціновому діапазоні.

Pixel 8a минулого року може похвалитися 64-мегапіксельною ширококутною камерою та 13-мегапіксельною надширококутною камерою. Доступний Galaxy A36 від Samsung пропонує три камери, які включають 50-мегапіксельний ширококутний об'єктив, 8-мегапіксельний надширококутний об'єктив і 5-мегапіксельний макрооб'єктив.

"За 599 доларів Apple варто було б залишити 12-мегапіксельний надширококутний об'єктив зі стандартних моделей iPhone 16, щоб конкурувати з телефонами Android середнього класу", — вважають експерти.

Смартфон iPhone 16e Фото: Apple

Підтримка програмного забезпечення

Раніше Apple набагато випереджала Android з точки зору довгострокової підтримки програмного забезпечення (ПЗ), але в останні роки все змінилося. У 2024 році Google і Samsung пообіцяли 7 років оновлень для своїх флагманів. Ситуація покращилася у 2025 році, оскільки телефони Android середнього класу заявляють про кілька років підтримки ПЗ.

Наприклад, коли Google випустила Pixel 8a у 2024 році, вона обіцяла 7 років оновлень ОС та оновлень безпеки. Новий Galaxy A36 отримуватиме оновлення ОС та виправлення безпеки протягом 6 років, що вражає для телефону вартістю 400 доларів.

"Хоч би як ми поважали Apple за те, як довго вона підтримує свої пристрої, компанія не випустила великих оновлень iOS для iPhone, яким 7 років. iPhone 6s 2015 року одержав останнє велике оновлення iOS (iOS 15) 2021 року", — підкреслили автори.

Смартфон Galaxy A35 Фото: phonearena.com

Найкращий бездротовий зв'язок

Apple використовувала модеми 5G Qualcomm у своїх смартфонах, але iPhone 16e використовує власний модем компанії — Apple C1, який видається скоріше пониженням, ніж оновленням. Найбільшим недоліком є те, що він не підтримує 5G mmWave, рідкіснішу і швидшу версію 5G, доступну в містах з високою щільністю населення. А ось Google Pixel 8a підтримує цей протокол зв'язку.

Крім того, iPhone 16e не підтримує Wi-Fi 7, як стандартні моделі iPhone 16. Він навіть не підтримує стандарт Wi-Fi 6E. Це може бути не так уже й важливо, якщо немає сумісного маршрутизатора, але більшість телефонів Android середнього класу, включно з Google Pixel 8a і Samsung Galaxy A36, пропонують підтримку Wi-Fi 6E.

Смартфони Google Pixel 8a і Samsung Galaxy A36 Фото: androidpolice.com

Більше варіантів кольору

iPhone 16e доступний тільки у двох колірних варіантах: чорному та білому. Навіть його попередник, iPhone SE (2022), був доступний у сміливому варіанті Product Red. Дивно, що Apple не пропонує більше кольорів.

Android-телефони середнього класу доступні в різних розмірах і кольорах. Наприклад, Pixel 8a випускається в такій палітрі: Obsidian, Porcelain, Bay і Aloe. Samsung пропонує Galaxy A36 у кольорах Lavender і Lime, крім чорного і білого. Якщо жоден із цих колірних варіантів не подобається, можна вибрати з безлічі інших бюджетних Android-смартфонів. Головне — мати вибір, і Android-телефони тут мають перевагу.

Раніше ми писали, що будь-який Android-смартфон тепер може стежити за людьми. Find My Device дає змогу відстежувати людей через вкладку People (яка наразі перебуває у стадії бета-тестування), якщо вони вирішать поділитися своїм місцем розташування.