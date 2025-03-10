5 причин, по которым стоит купить Android-смартфон среднего класса вместо iPhone

Смартфоны за 400-500 долларов от Google, Samsung и других Android-производителей на поверку оказались лучше, чем их более дорогостоящий конкурент от Apple.

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Эксперты androidpolice.com не рекомендуют тратить почти 600 долларов на iPhone 16e. Есть лучшие варианты от ведущих производителей Android, таких как Google и Samsung. Например, модели Galaxy A36 и A56, и даже Google Pixel 8a по цене 499 долларов. Они рассказали, почему Android-телефоны среднего класса лучше.

Более высокая частота обновления экрана

Apple хочет сохранить дисплеи с высокой частотой обновления только для версии Pro. Поэтому то, что iPhone 16e имеет экран с частотой 60 Гц, неудивительно. Однако Android-смартфоны предлагают экраны с частотой 120 Гц даже в ценовом диапазоне ниже 600 долларов, что делает их более желанным вариантом. Прокрутка страниц и приложений на дисплее 120 Гц является плавной, и после использования такого дисплея сложно вернуться к телефону с экраном 60 Гц.

Pixel 8a и Galaxy A36 предлагают экраны 120 Гц по более привлекательным ценам в 499 и 399 долларов соответственно.

"Планируете ли вы играть или предпочитаете скорость и плавность при использовании приложений, дисплей с частотой 120 Гц на бюджетных телефонах Android имеет огромное значение в долгосрочной перспективе", — заключили специалисты.

Смартфон Pixel 8a Фото: Tom's Guide

Универсальная настройка камеры

Хотя iPhone 16e имеет хорошую основную камеру на 48 Мп, это не тот же 48-мегапиксельный модуль, что и в стандартных моделях iPhone 16. У него меньший сенсор, т.е. он не будет захватывать столько же света, как основная камера на iPhone 16 или iPhone 16 Pro. Кроме того, у него нет оптической стабилизации изображения. Тем не менее, это не главная проблема. iPhone 16e предлагает только один объектив, тогда как конкуренты на Android предлагают как минимум два объектива в этом ценовом диапазоне.

Pixel 8a прошлого года может похвастаться 64-мегапиксельной широкоугольной камерой и 13-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Доступный Galaxy A36 от Samsung предлагает три камеры, которые включают 50-мегапиксельный широкоугольный объектив, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 5-мегапиксельный макрообъектив.

"За 599 долларов Apple следовало бы оставить 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив из стандартных моделей iPhone 16, чтобы конкурировать с телефонами Android среднего класса", — считают эксперты.

Смартфон iPhone 16e Фото: Apple

Поддержка программного обеспечения

Раньше Apple намного опережала Android с точки зрения долгосрочной поддержки программного обеспечения (ПО), но в последние годы все изменилось. В 2024 году Google и Samsung пообещали 7 лет обновлений для своих флагманов. Ситуация улучшилась в 2025 году, поскольку телефоны Android среднего класса заявляют о нескольких годах поддержки ПО.

Например, когда Google выпустила Pixel 8a в 2024 году, она обещал 7 лет обновлений ОС и обновлений безопасности. Новый Galaxy A36 будет получать обновления ОС и исправления безопасности в течение 6 лет, что впечатляет для телефона стоимостью 400 долларов.

"Как бы мы ни уважали Apple за то, как долго она поддерживает свои устройства, компания не выпустила крупные обновления iOS для iPhone, которым 7 лет. iPhone 6s 2015 года получил последнее крупное обновление iOS (iOS 15) в 2021 году", — подчеркнули авторы.

Смартфон Galaxy A35 Фото: phonearena.com

Лучшая беспроводная связь

Apple использовала модемы 5G Qualcomm в своих смартфонах, но iPhone 16e использует собственный модем компании — Apple C1, который кажется скорее понижением, чем обновлением. Самым большим недостатком является то, что он не поддерживает 5G mmWave, более редкую и быструю версию 5G, доступную в городах с высокой плотностью населения. А вот Google Pixel 8a поддерживает этот протокол связи.

Кроме того, iPhone 16e не поддерживает Wi-Fi 7, как стандартные модели iPhone 16. Он даже не поддерживает стандарт Wi-Fi 6E. Это может быть не так уж важно, если нет совместимого маршрутизатора, но большинство телефонов Android среднего класса, включая Google Pixel 8a и Samsung Galaxy A36, предлагают поддержку Wi-Fi 6E.

Смартфоны Google Pixel 8a и Samsung Galaxy A36 Фото: androidpolice.com

Больше вариантов цвета

iPhone 16e доступен только в двух цветовых вариантах: черном и белом. Даже его предшественник, iPhone SE (2022), был доступен в смелом варианте Product Red. Странно, что Apple не предлагает больше цветов.

Android-телефоны среднего класса доступны в разных размерах и цветах. Например, Pixel 8a выпускается в такой палитре: Obsidian, Porcelain, Bay и Aloe. Samsung предлагает Galaxy A36 в цветах Lavender и Lime, помимо черного и белого. Если ни один из этих цветовых вариантов не нравится, можно выбрать из множества других бюджетных Android-смартфонов. Главное — иметь выбор, и Android-телефоны тут имеют преимущество.

Ранее мы писали, что любой Android-смартфон теперь может следить за людьми. Find My Device позволяет отслеживать людей через вкладку People (которая в настоящее время находится в стадии бета-тестирования), если они решат поделиться своим местоположением.