Новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A36 проходит тесты: что о нем известно (видео)

Samsung начала работу над новыми смартфонами среднего класса и уже тестирует новый Galaxy A36 на платформе Geekbench.

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Устройство с номером модели SM-A336B, также известное как Galaxy A36 от Samsung, появилось в базе данных Geekbench с оценкой одноядерной производительности 1042 балла и оценкой многоядерной производительности 3051 балл. Об этом cообщает сама платформа Geekbench.

Смартфон будет работать на ОС Android 15 и получит оболочку One UI 7.0. Тестируемый Galaxy A36 имеет 8-ядерный процессор с четырьмя высокопроизводительными ядрами на частоте 2,4 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами на частоте 1,8 ГГц, а также графический процессор Adreno 710.

Это может быть чип Snapdragon 6 Gen 3 или Snapdragon 7s Gen 2, изготовленный по 4-нм техпроцессу, что, вероятно, улучшит время работы батареи по сравнению с 5-нм чипом Exynos 1380 его предшественника. Galaxy A36 будет иметь 6 ГБ оперативной памяти и, вероятно, получит также версию с 8 ГБ оперативной памяти.

Ожидается, что новый смартфон получит не менее 6,6-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, улучшенные камеры по сравнению с моделью A35, а также сохранит стереодинамики, защиту IP67 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Galaxy A36, скорее всего, получит 6 крупных обновлений Android, как недавно анонсированный Galaxy A16, что сделает Android 21 его последней версией программного обеспечения.

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