Смартфон Honor Magic 7 Pro получил необычную функцию: такая есть только у Galaxy S24 и Pixel 9

Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что среди обновлений будет биометрическая функция, которая встречается в самых продвинутых флагманских телефонах.

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Как сообщают инсайдеры, Honor обновила Magic 7 Pro, установив на него одноточечный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев производства OmniVision, размещенный под OLED-экраном. Об этом пишет Biometric Update.

Текущая итерация — Honor Magic 6 Pro — вышла в начале этого года и включала OLED-экран. Однако у нее был более распространенный оптический биометрический датчик отпечатков пальцев под дисплеем.

Согласно обзору смартфона, опубликованному в журнале Wired, сканер отпечатков пальцев может быть немного "капризным", в то время как другие обозреватели и пользователи жаловались, что сканер отпечатков пальцев расположен слишком низко на экране.

Ультразвуковые биометрические датчики все еще относительно новы и встречаются на меньшем количестве телефонов по сравнению с более распространенными оптическими или емкостными биометрическими датчиками. Другие телефоны, с ультразвуковыми датчиками отпечатков пальцев включают серию Samsung Galaxy S24 и Pixel 9 от Google.

Ультразвуковые биометрические сканеры отпечатков пальцев часто обеспечивают более высокую безопасность и точность по сравнению со светоизлучающими оптическими датчиками, которые улавливают отражения, отражающиеся от выступов и впадин пальца, и емкостными датчиками, которые измеряют электрические различия между выступами и впадинами.

Вместо этого ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев излучают высокочастотные звуковые волны, которые отражаются от пальца, когда он помещается на датчик. Сканер проанализирует рисунок отраженных волн, чтобы построить подробную трехмерную карту отпечатка пальца.

Смартфоны Samsung Galaxy S24 Фото: Phone Arena

Эта карта будет включать такие детали, как подповерхностный кровоток, и поэтому ее очень трудно обмануть. Ультразвуковые биометрические сканеры также способны работать точно с грязными или мокрыми руками. Samsung был одним из первых производителей смартфонов, использовавших ультразвуковые биометрические сканеры, перейдя с оптических на более новый тип с Galaxy S10.

Помимо этой функции, инсайдер Digital Chat Station сообщил, что новый Honor Magic 7 Pro будет включать проводную зарядку мощностью 100 Вт, а также беспроводную зарядку и изогнутый экран micro-quad с ультратонкими рамками одинакового размера. Однако основная камера, датчики перископа и емкость аккумулятора не будут обновлены, по словам инсайдера.

Смартфон Honor Magic 7 Pro Фото: скриншот / YouTube

Одним из ведущих поставщиков ультразвуковых биометрических датчиков для смартфонов является базирующаяся в Шэньчжэне компания Goodix, которая впервые сделала себе имя благодаря сенсорным решениям для смартфонов. Ранее Goodix поставляла свои оптические датчики отпечатков пальцев для телефонов Honor. Согласно патентам, появившимся в этом году, у Goodix и OmniVision вполне может появиться конкурент в лице Huawei.

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