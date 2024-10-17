Смартфон Honor Magic 7 Pro отримав незвичну функцію: така є тільки у Galaxy S24 і Pixel 9

Інсайдер Digital Chat Station повідомляє, що серед оновлень буде біометрична функція, яка трапляється в найбільш просунутих флагманських телефонах.

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Як повідомляють інсайдери, Honor оновила Magic 7 Pro, встановивши на нього одноточковий ультразвуковий сканер відбитків пальців виробництва OmniVision, розміщений під OLED-екраном. Про це пише Biometric Update.

Поточна ітерація — Honor Magic 6 Pro — вийшла на початку цього року і включала OLED-екран. Однак у неї був більш поширений оптичний біометричний датчик відбитків пальців під дисплеєм.

Згідно з оглядом смартфона, опублікованим у журналі Wired, сканер відбитків пальців може бути трохи "примхливим", у той час як інші оглядачі та користувачі скаржилися, що сканер відбитків пальців розташований занадто низько на екрані.

Ультразвукові біометричні датчики все ще відносно нові і зустрічаються на меншій кількості телефонів порівняно з більш поширеними оптичними або ємнісними біометричними датчиками. Інші телефони, з ультразвуковими датчиками відбитків пальців включають серію Samsung Galaxy S24 і Pixel 9 від Google.

Ультразвукові біометричні сканери відбитків пальців часто забезпечують вищу безпеку і точність порівняно зі світловипромінювальними оптичними датчиками, які вловлюють відображення, що відбиваються від виступів і западин пальця, та ємнісними датчиками, які вимірюють електричні відмінності між виступами і западинами.

Замість цього ультразвукові сканери відбитків пальців випромінюють високочастотні звукові хвилі, які відбиваються від пальця, коли він поміщається на датчик. Сканер проаналізує малюнок відбитих хвиль, щоб побудувати детальну тривимірну карту відбитка пальця.

Смартфони Samsung Galaxy S24 Фото: Phone Arena

Ця карта включатиме такі деталі, як підповерхневий кровотік, і тому її дуже важко обдурити. Ультразвукові біометричні сканери також здатні працювати точно з брудними або мокрими руками. Samsung був одним із перших виробників смартфонів, які використовували ультразвукові біометричні сканери, перейшовши з оптичних на новіший тип із Galaxy S10.

Крім цієї функції, інсайдер Digital Chat Station повідомив, що новий Honor Magic 7 Pro включатиме дротову зарядку потужністю 100 Вт, а також бездротову зарядку і вигнутий екран micro-quad з ультратонкими рамками однакового розміру. Однак основна камера, датчики перископа і ємність акумулятора не будуть оновлені, за словами інсайдера.

Смартфон Honor Magic 7 Pro Фото: скриншот / YouTube

Одним із провідних постачальників ультразвукових біометричних датчиків для смартфонів є компанія Goodix, що базується в Шеньчжені, яка вперше зробила собі ім'я завдяки сенсорним рішенням для смартфонів. Раніше Goodix поставляла свої оптичні датчики відбитків пальців для телефонів Honor. Згідно з патентами, що з'явилися цього року, у Goodix і OmniVision цілком може з'явитися конкурент в особі Huawei.

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