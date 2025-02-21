Эксперты рассказали, почему бюджетный iPhone все равно хуже недорогих Android-смартфонов

Новый iPhone 16e будет продаваться за 600 долларов, но он имеет намного больше недостатков, чем любой бюджетник на ОС Android за 400-500 долларов.

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Существует ряд причин, почему iPhone все-таки хуже бюджетных моделей на операционной системе Android. Об этом пишут эксперты издания Android Police.

Прошло почти три года с момента запуска третьего поколения — и теперь окончательного — iPhone SE, и сегодня Apple, наконец, представила своего преемника. iPhone 16e — это не просто непреднамеренное возвращение к одному из лучших телефонов Samsung 2010-х годов, это также смелая стратегия Apple по предложению более доступного iPhone.

iPhone 16e сочетает в себе дизайн iPhone 14, наличие USB-C и чип Apple A18. И все же этот запуск дает производителям Android шанс дать отпор в бюджетном пространстве, которое занял iPhone SE девять лет назад.

600 долларов за iPhone 16e — это не такая уж и плохая сделка. Это та же цена, по которой продавался iPhone 14. У этого устройства есть реальные преимущества, включая USB-C, гораздо более быстрый процессор, больше оперативной памяти и (по-видимому) тот же основной 48-мегапиксельный датчик основной камеры, который можно увидеть на iPhone 16.

Однако в iPhone 16e отсутствуют некоторые важные функции, такие как поддержка MagSafe, ИИ Apple Intelligence, а модем Apple уже вызвал нарекания экспертов. Все это усугубляется тем фактом, что ниша для Android стоимостью ниже 600 долларов может быть лучшим из когда-либо существовавших. OnePlus даст фору любому "бюджетнику" Apple, равно как и Pixel 8a, оснащенный ИИ-функционалом и стоящий всего 400 долларов. У Samsung и вовсе много вариантов стоимостью ниже 600 долларов, например, популярная серия A.

На подходе Pixel 9a — смартфон от Google среднего класса, который может появиться уже в следующем месяце. Его уже прозвали "идеальным конкурентом" iPhone 16e. Два датчика камеры, большая батарея, чип Tensor G4 и, предположительно, все инструменты искусственного интеллекта, которые первоначально были выпущены на Pixel 9 в прошлом году. Все за, если верить утечкам, 500 долларов.

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