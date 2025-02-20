iPhone 16e выйдет с поддержкой спутниковой связи Starlink: что известно об устройстве

iPhone 16e оснащен чипом A18 и первым сотовым модемом Apple — C1, что обещает улучшенную производительность и увеличенное время автономной работы.

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В крупном анонсе компания Apple представила iPhone 16e — новое дополнение к своей широко популярной серии iPhone 16. Об этом пишет Interesting Engineering.

iPhone 16e оснащен чипом A18 и первым сотовым модемом Apple — C1, что обещает улучшенную производительность и увеличенное время автономной работы.

"Интересно, что это первый запуск iPhone после тайного сотрудничества Apple с компанией SpaceX Илона Маска по внедрению спутниковой связи на свои телефоны", — пишет СМИ.

По словам производителя, эта модель призвана объединить передовые технологии со значительно более низкой ценой, что делает ее привлекательным вариантом для более широкого круга потребителей.

Спутниковая связь, дизайн, камера

iPhone 16e оснащен 48-мегапиксельной камерой Fusion, которая выводит фотографию на новый уровень благодаря встроенному 2-кратному телеобъективу. Такая конструкция фактически предоставляет пользователям две камеры в одной, позволяя использовать оптический зум для захвата деталей.

Одним из наиболее примечательных аспектов этой модели является спутниковая связь. Эта функция гарантирует пользователям возможность оставаться на связи даже в районах, где нет сотовых сетей и сетей Wi-Fi, предлагая функции экстренного вызова SOS, помощи на дороге и поиска через спутник. По данным Apple, такая возможность подключения может спасти жизнь в чрезвычайных ситуациях.

С точки зрения дизайна iPhone 16e следует эстетике бренда и доступен в матовом черном и белом цветах, а также в комплекте с набором красочных чехлов для тех, кто хочет добавить индивидуальности.

Степень защиты телефона IP68 делает его устойчивым к брызгам и пыли, а также может выдерживать погружение в воду. Пользователи также могут рассчитывать на четкий 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR, который отлично подойдет для различных занятий: от потокового просмотра контента до игр и чтения.

Чип A18, обновленный Siri, ChatGPT

Сообщается, что iPhone 16e с чипом A18 в основе работает значительно быстрее предыдущего чипа A13 Bionic в iPhone 11, увеличив скорость работы до 80 процентов. Этот прирост производительности достигается за счет 4-ядерного графического процессора, который обеспечивает высококачественную графику, отвечающую требованиям к плавной работе в играх и других ресурсоемких приложениях.

Модем C1 обеспечивает эффективное подключение 5G, что является ключевым фактором увеличения срока службы аккумулятора устройства. По имеющимся данным, он работает дольше, чем iPhone 11 и любое поколение iPhone SE.

Еще одним примечательным аспектом iPhone 16e являются его инновационные функции, которые улучшают взаимодействие с пользователем и конфиденциальность. Включение инструмента Clean Up в приложение Photos позволяет легко редактировать, удаляя нежелательные отвлекающие элементы изображения.

Кроме того, функция поиска на естественном языке делает поиск фотографий проще, чем когда-либо, позволяя пользователям описывать изображения своими словами.

Компания заявила, что iPhone 16e поощряет творчество с помощью новых инструментов, таких как Image Playground для визуального самовыражения и Genmoj для создания персонализированных эмодзи.

Обновленный Siri расширяет возможности разговора, позволяя контекстно-зависимое взаимодействие по нескольким запросам. Это означает, что пользователи могут спрашивать о различных функциях, не предоставляя повторяющийся контекст для каждого вопроса.

Более того, Apple интегрировала ChatGPT в функции Writing Tools и Siri, предлагая пользователям быстрый доступ к поддержке ИИ, сохраняя при этом конфиденциальность данных за счет обработки на устройстве и своей вычислительной системы Private Cloud. Это гарантирует, что личная информация не будет храниться и передаваться без необходимости.

Настраиваемая кнопка "Действие" также обеспечивает быстрый доступ к нескольким функциям, будь то запуск камеры или включение специальных возможностей. Эта функция призвана помочь пользователям эффективнее взаимодействовать с окружающим миром, облегчая такие задачи, как перевод текста или идентификация объектов.

Параметры конфиденциальности, дата запуска, цена

iPhone 16e оснащен iOS 18, которая делает акцент на персонализации пользователя. Он оснащен настраиваемыми виджетами на главном экране и обновленным Центром управления для более легкой навигации.

Расширенные параметры конфиденциальности позволяют пользователям блокировать конфиденциальные приложения.

Приложение "Сообщения" теперь предлагает расширенные возможности взаимодействия, включая обмен сообщениями RCS для пользователей, общающихся с людьми за пределами продуктов Apple.

В соответствии со своими целями экологической устойчивости Apple сообщает, что более 30% материалов, используемых в iPhone 16e, перерабатываются. Компания также работает над достижением углеродной нейтральности к 2030 году.

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