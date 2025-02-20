iPhone 16e вийде з підтримкою супутникового зв'язку Starlink: що відомо про пристрій

iPhone 16e оснащений чипом A18 і першим стільниковим модемом Apple — C1, що обіцяє поліпшену продуктивність і збільшений час автономної роботи.

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У великому анонсі компанія Apple представила iPhone 16e — нове доповнення до своєї широко популярної серії iPhone 16. Про це пише Interesting Engineering.

iPhone 16e оснащений чипом A18 і першим стільниковим модемом Apple — C1, що обіцяє поліпшену продуктивність і збільшений час автономної роботи.

"Цікаво, що це перший запуск iPhone після таємної співпраці Apple з компанією SpaceX Ілона Маска щодо впровадження супутникового зв'язку на свої телефони", — пише ЗМІ.

За словами виробника, ця модель покликана об'єднати передові технології зі значно нижчою ціною, що робить її привабливим варіантом для ширшого кола споживачів.

Супутниковий зв'язок, дизайн, камера

iPhone 16e оснащений 48-мегапіксельною камерою Fusion, яка виводить фотографію на новий рівень завдяки вбудованому 2-кратному телеоб'єктиву. Така конструкція фактично надає користувачам дві камери в одній, даючи змогу використовувати оптичний зум для захоплення деталей.

Одним з найбільш примітних аспектів цієї моделі є супутниковий зв'язок. Ця функція гарантує користувачам можливість залишатися на зв'язку навіть у районах, де немає стільникових мереж і мереж Wi-Fi, пропонуючи функції екстреного виклику SOS, допомоги на дорозі та пошуку через супутник. За даними Apple, така можливість підключення може врятувати життя в надзвичайних ситуаціях.

З погляду дизайну iPhone 16e слідує естетиці бренду і доступний у матовому чорному і білому кольорах, а також у комплекті з набором барвистих чохлів для тих, хто хоче додати індивідуальності.

Ступінь захисту телефону IP68 робить його стійким до бризок і пилу, а також може витримувати занурення у воду. Користувачі також можуть розраховувати на чіткий 6,1-дюймовий дисплей Super Retina XDR, який чудово підійде для різних занять: від потокового перегляду контенту до ігор і читання.

Чип A18, оновлений Siri, ChatGPT

Повідомляється, що iPhone 16e з чіпом A18 в основі працює значно швидше за попередній чіп A13 Bionic в iPhone 11, збільшивши швидкість роботи до 80 відсотків. Цей приріст продуктивності досягається за рахунок 4-ядерного графічного процесора, який забезпечує високоякісну графіку, що відповідає вимогам до плавної роботи в іграх та інших ресурсномістких додатках.

Модем C1 забезпечує ефективне підключення 5G, що є ключовим фактором збільшення терміну служби акумулятора пристрою. За наявними даними, він працює довше, ніж iPhone 11 і будь-яке покоління iPhone SE.

Ще одним примітним аспектом iPhone 16e є його інноваційні функції, які покращують взаємодію з користувачем і конфіденційність. Включення інструменту Clean Up у додаток Photos дає змогу легко редагувати, видаляючи небажані відволікаючі елементи зображення.

Крім того, функція пошуку природною мовою робить пошук фотографій простішим, ніж будь-коли, даючи змогу користувачам описувати зображення своїми словами.

Компанія заявила, що iPhone 16e заохочує творчість за допомогою нових інструментів, таких як Image Playground для візуального самовираження і Genmoj для створення персоналізованих емодзі.

Оновлений Siri розширює можливості розмови, дозволяючи контекстно-залежну взаємодію за кількома запитами. Це означає, що користувачі можуть запитувати про різні функції, не надаючи контекст, що повторюється, для кожного запитання.

Ба більше, Apple інтегрувала ChatGPT у функції Writing Tools і Siri, пропонуючи користувачам швидкий доступ до підтримки ШІ, зберігаючи водночас конфіденційність даних завдяки обробці на пристрої та своїй обчислювальній системі Private Cloud. Це гарантує, що особиста інформація не зберігатиметься і не передаватиметься без потреби.

Кнопка "Дія", що налаштовується, також забезпечує швидкий доступ до кількох функцій, чи то запуск камери, чи то ввімкнення спеціальних можливостей. Ця функція покликана допомогти користувачам ефективніше взаємодіяти з навколишнім світом, полегшуючи такі завдання, як переклад тексту або ідентифікація об'єктів.

Параметри конфіденційності, дата запуску, ціна

iPhone 16e оснащений iOS 18, яка робить акцент на персоналізації користувача. Він оснащений налаштованими віджетами на головному екрані та оновленим Центром управління для легшої навігації.

Розширені параметри конфіденційності дають змогу користувачам блокувати конфіденційні додатки.

Додаток "Повідомлення" тепер пропонує розширені можливості взаємодії, включно з обміном повідомленнями RCS для користувачів, які спілкуються з людьми за межами продуктів Apple.

Відповідно до своїх цілей екологічної стійкості Apple повідомляє, що понад 30% матеріалів, використовуваних в iPhone 16e, переробляються. Компанія також працює над досягненням вуглецевої нейтральності до 2030 року.

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