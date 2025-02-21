Експерти розповіли, чому бюджетний iPhone все одно гірший за недорогі Android-смартфони

Новий iPhone 16e продаватиметься за 600 доларів, але він має набагато більше недоліків, ніж будь-який бюджетник на ОС Android за 400-500 доларів.

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Існує низка причин, чому iPhone все-таки гірший за бюджетні моделі на операційній системі Android. Про це пишуть експерти видання Android Police.

Минуло майже три роки з моменту запуску третього покоління — і тепер остаточного — iPhone SE, і сьогодні Apple, нарешті, представила свого наступника. iPhone 16e — це не просто ненавмисне повернення до одного з найкращих телефонів Samsung 2010-х років, це також смілива стратегія Apple із пропозиції доступнішого iPhone.

iPhone 16e поєднує в собі дизайн iPhone 14, наявність USB-C і чип Apple A18. І все ж цей запуск дає виробникам Android шанс дати відсіч у бюджетному просторі, який зайняв iPhone SE дев'ять років тому.

600 доларів за iPhone 16e — це не така вже й погана угода. Це та ж ціна, за якою продавався iPhone 14. У цього пристрою є реальні переваги, включно з USB-C, набагато швидшим процесором, більшою оперативною пам'яттю та (мабуть) тим самим основним 48-мегапіксельним датчиком основної камери, який можна побачити на iPhone 16.

Однак в iPhone 16e відсутні деякі важливі функції, такі як підтримка MagSafe, ШІ Apple Intelligence, а модем Apple вже викликав нарікання експертів. Усе це посилюється тим фактом, що ніша для Android вартістю нижче 600 доларів може бути найкращою з тих, що коли-небудь існували. OnePlus дасть фору будь-якому "бюджетнику" Apple, так само як і Pixel 8a, оснащений ШІ-функціоналом, що коштує всього 400 доларів. У Samsung і зовсім багато варіантів вартістю нижче 600 доларів, наприклад, популярна серія A.

На підході Pixel 9a — смартфон від Google середнього класу, який може з'явитися вже наступного місяця. Його вже прозвали "ідеальним конкурентом" iPhone 16e. Два датчики камери, велика батарея, чип Tensor G4 і, імовірно, всі інструменти штучного інтелекту, які спочатку були випущені на Pixel 9 минулого року. Усе за, якщо вірити витокам, 500 доларів.

Раніше ми писали про топ-5 найпродуктивніших iPhone, їхні характеристики та ціни. В огляді були розглянуті технічні дані таких моделей, як iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Plus, iPhone 16.