Новая эра смартфонов: каким будет самый тонкий в истории iPhone 17 Air (видео)

Разработчикам удалось уменьшить размеры и сохранить время работы от батареи, но ради этого пришлось пожертвовать камерами и процессорами.

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Компания Apple готовится выпустить осенью 2025 года смартфон iPhone 17 Air, который может начать новую эру сверхтонких устройств без портов. Подробности технический гигант рассказала изданию Bloomberg.

С 2020 года Apple каждый год выпускает четыре основных iPhone: пару моделей начального уровня и две — премиального. В 2025 году формулу решили изменить, выпустив iPhone 17 Air, который по качеству будет где-то между начальным и высоким уровнем.

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Как и MacBook Air, этот новый iPhone будет тоньше остальных, но будет включать в себя сочетание функций профессионального и бюджетного уровня. Так же как и оригинальный MacBook Air, дебютировавший в 2008 году, телефон откажется от устаревших функций, будет использовать новые компоненты и использовать новые стандарты дизайна. В изменения могут коснуться и остальной линейки.

Apple решила уменьшить толщину смартфона на 2 мм, то есть примерно на 20% по сравнению с последними iPhone. Более тонкие смартфоны требуют более тонких батарей, поэтому для этого приходится часто жертвовать временем автономной работы.

Руководство Apple не хотело идти на такие жертвы, поэтому поручила инженерам перепроектировать дисплей и кремниевые компоненты, а также программное обеспечение, чтобы сделать устройство более эффективным. В итоге размеры будут меньшими, а время работы — сопоставимым с актуальным поколением iPhone.

Так могут выглядеть iPhone 17 Air, согласно слухам и утечкам Фото: Twitter Так могут выглядеть iPhone 17 Air, согласно слухам и утечкам Фото: Twitter

Полностью без компромиссов обойтись не удалось. Например, на задней панели будет всего одна 48-мегапиксельная камера как iPhone 16e. За производительность будет отвечать стандартный чип A19, а не более дорогой A19 Pro, который будет в версии Pro.

Пришлось также отказаться от слота для SIM-карты. США уже перешли на электронные, но на некоторых других рынках такой подход может стать проблемой, особенно в Китае.

iPhone 17 Air получит экран размером около 6,6 дюймов, тонкие рамки, как у линейки iPhone 16 Pro, ProMotion для плавной прокрутки и стандартный интерфейс Dynamic Island. Он также будет включать в себя такие усовершенствования, как кнопка управления камерой.

Новая модель получит некоторые перспективные технологии. Среди них: фирменный модемный чип Apple, названный C1, который впервые появился в iPhone 16e в феврале. Этот модем более энергоэффективен, чем модемы от Qualcomm, и он поможет модели Air хорошо работать при тонком дизайне. Однако чип не поддерживает технологию mmWave, более быстрый вариант сервиса 5G (поддержка останется в моделях Pro в обозримом будущем).

Apple даже хотела сделать iPhone 17 Air первым полностью беспортовым iPhone, отказавшись от разъема USB-C. Предполагалось, что хватит беспроводной зарядки и облачной синхронизации для передачи данных.

Обзор будущих iPhone 17 Air

Уже сейчас многие пользователи iPhone обходятся без разъемов и проводов, а Apple Watch с самого начала заряжались исключительно беспроводным способом, так что с этим особых трудностей возникнуть не должно. С другой стороны, удаление разъемов может вызвать проблемы в Европейском союзе, где регуляторы не так давно обязали компанию добавить стандартный USB-C вместо порта Lightning. В итоге от этой идеи отказались.

Как считает Bloomberg, iPhone 17 Air знаменует начало кардинальных перемен для Apple, предвещая новый промышленный дизайн, который сопровождает обновленную в этом году iOS. Руководители Apple говорят, что если этот новый iPhone будет успешным, компания намерена снова попытаться сделать iPhone без портов и перевести больше своих моделей на этот более тонкий подход.

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