Нічим не поступається Samsung Galaxy S23 Ultra: вийшов смартфон HMD за 400 доларів

Компанія HMD також представила бюджетну модель Key за 73 долари.

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Новітній телефон HMD на базі Android коштує дешевше, ніж можна було очікувати. Про це пише видання androidpolice.com.

Nokia не поспішала змінювати курс, коли ОС Android набирала популярності, залишивши ОС Windows для смартфонів. Однак відтоді марка Nokia ліцензувала виробництво обладнання для HMD Global, і ця компанія випускає стабільний потік бюджетних пристроїв на Android. Новітнє доповнення до лінійки, HMD Key та HMD Skyline, може здивувати своїми цінами, зазначає ЗМІ.

Випущений наприкінці минулого року HMD Skyline, коштує всього 403 долари. Це ледь не в 2 рази дешевше, ніж Samsung Galaxy S23 Ultra або Google Pixel 9. Однак розрив у реальній продуктивності між флагманами Samsung і Google не такий вже й великий, зазначають журналісти.

Технічні характеристики HMD Skyline:

Діагональ екрана — 6.55 дюймів.

Тип екрана — OLED.

Камера — 108 Мп + 50 Мп + 13 Мп

Процесор — Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.

Ємність акумулятора — 4600 мАг.

Стандарт захисту IP54.

Останній телефон під назвою Key був нещодавно представлений за ще нижчою ціною — 73 долари США. HMD зберегла програмні частини, як-от підтримка розширення RAM та режим Portrait, Night і Pro для камери. Однак ключовою відмінністю є чотирьохядерний процесор Unisoc 9832E і 2 ГБ оперативної пам'яті LPDDR3. Чіпсет приблизно такий самий потужний, як Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, але тільки з підтримкою радіозв'язку 4G.

Об'єм сховища теж невеликий — всього 32 ГБ, але спеціальний слот для карт microSD дає змогу розширити його до 128 ГБ. Для фотозйомки є 8-мегапіксельний датчик на задній панелі і 5-мегапіксельна камера для селфі. Екран має роздільну здатність 1280 x 576 пікс. і 6,52 дюйма за діагоналлю, а також частоту 60 Гц. Є роз'єм для навушників. Усе це обладнання пов'язане з масивним акумулятором ємністю 4000 мАг, що забезпечує 47 год автономної роботи, ОС Android 14 Go.

Раніше ми писали, що стала відома дата виходу Samsung Galaxy S25 Ultra. Моделі Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 і Galaxy S25+ надійдуть у продаж у п'ятницю 7 лютого.