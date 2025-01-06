Ничем не уступает Samsung Galaxy S23 Ultra: вышел смартфон HMD за 400 долларов

Компания HMD также представила бюджетную модель Key за 73 доллара.

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Новейший телефон HMD на базе Android стоит дешевле, чем можно было ожидать. Об этом пишет издание androidpolice.com.

Nokia не спешила менять курс, когда ОС Android набирала популярность, оставив ОС Windows для смартфонов. Однако с тех пор марка Nokia лицензировала производство оборудования для HMD Global, и эта компания выпускает стабильный поток бюджетных устройств на Android. Новейшее дополнение к линейке, HMD Key и HMD Skyline, может удивить своими ценами, отмечает СМИ.

Выпущенные в конце прошлого года HMD Skyline, стоит всего 403 доллара. Это едва ли не в 2 раза дешевле, чем Samsung Galaxy S23 Ultra или Google Pixel 9. Однако разрыв в реальной производительности между флагманами Samsung и Google не твкой уж и большой, отмечают журналисты.

Технические характеристики HMD Skyline:

Диагональ экрана — 6.55 дюймов.

Тип экрана — OLED.

Камера — 108 Мп + 50 Мп + 13 Мп

Процессор — Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.

Емкость аккумулятора — 4600 мАч.

Стандарт защиты IP54.

Последний телефон под названием Key был недавно представлен по еще более низкой цене — 73 доллара США. HMD сохранила программные части, такие как поддержка расширения RAM и режим Portrait, Night и Pro для камеры. Однако ключевым отличием является четырехъядерный процессор Unisoc 9832E и 2 ГБ оперативной памяти LPDDR3. Чипсет примерно такой же мощный, как Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, но только с поддержкой радиосвязи 4G.

Объем хранилища тоже небольшой — всего 32 ГБ, но специальный слот для карт microSD позволяет расширить его до 128 ГБ. Для фотосъемки есть 8-мегапиксельный датчик на задней панели и 5-мегапиксельная камера для селфи. Экран имеет разрешение 1280 x 576 пикс. и 6,52 дюйма по диагонали, а также частоту 60 Гц. Есть разъем для наушников. Все это оборудование сопряжено с массивным аккумулятором емкостью 4000 мАч, что обеспечивает 47 ч автономной работы, ОС Android 14 Go.

Ранее мы писали, что стала известна дата выхода Samsung Galaxy S25 Ultra. Модели Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 и Galaxy S25+ поступят в продажу в пятницу 7 февраля.