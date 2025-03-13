Дорогий і швидко розряджається: якому смартфону люди віддають перевагу замість Samsung Galaxy S25

Тисячі людей вважають, що краще мати дешевший, але не менш продуктивний OnePlus 13.

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Багато користувачів віддають перевагу смартфонам OnePlus 13 перед новою лінійкою Galaxy S25 від Samsung. Про це свідчать нещодавні опитування, проведені сайтом Android Authority.

У першому опитуванні читачам запропонували вибрати між флагманами: OnePlus 13 і Galaxy S25 Ultra. Із 3200 тих, хто проголосував, 62% вибрали пристрій OnePlus.

Раніше експерти назвали 5 причин, чому Samsung Galaxy S25 Ultra не вражає. Крім нових функцій штучного інтелекту смартфону нічим здивувати покупців.

OnePlus 13 коштує значно дешевше за S25 Ultra — $899 за проти $1300. Samsung пропонує триваліші оновлення, стилус S Pen і більш настроюване програмне забезпечення. Однак OnePlus 13 має швидшу дротову та бездротову зарядку, витривалішу батарею, аналогічне конкурентоспроможне апаратне забезпечення камери та свіжий дизайн.

"Я збирався купити S25U, але після прочитання інформації (sic) я вибрав OnePlus 13 і полюбив його. Набагато краща батарея порівняно з S24 Ultra і мені подобається управління жестами на екрані", — написав користувач vampyren.

Вдруге Android Authority запропонувала OnePlus 13 або будь-яку іншу модель лінійки Galaxy S25. Цього разу нарахували майже 5000 голосів, з яких майже дві третини віддали за OnePlus 13. Тим часом близько 21,6% респондентів обрали S25 Ultra, 7,8% — базову модель S25 і лише 4,1% обрали S25 Plus.

S25 ($799) і S25 Plus ($999) за ціною набагато ближче до OnePlus 13, але це не допомогло їм завоювати споживачів. Опитування показує, що читачі бачать в OnePlus 13 повноцінного конкурента Ultra.

"Наші читачі в основному ентузіасти, а не споживачі масового ринку загалом. Не допомагає і те, що, на відміну від Samsung, OnePlus 13 недоступний в американських операторів", — прокоментували в ЗМІ.

Samsung Galaxy S25 Ultra — один з найкращих телефонів Android , але він не здобув великої популярності. Багато в чому це пов'язано з тим, що новинка дуже мало відрізняється від торішнього Galaxy S24 Ultra, і власники останнього не поспішають оновлювати модель.

Раніше писали, що OnePlus 13 перевершив iPhone 16 Pro Max в обробці фото і відео. Тестування показало, що чипсет Snapdragon 8 Elite швидший за Apple A18 Pro.

У лютому також повідомляли, що Samsung Galaxy S25 Ultra не пройшов тест на міцність. Страхова компанія Allstate провела власні випробування, кидаючи смартфони на різні частини з висоти 1,8 м.