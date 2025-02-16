Samsung Galaxy S25 Ultra не пройшов тест на міцність: заяви компанії не виправдалися

Після падіння телефон зазнав низки серйозних пошкоджень, але Samsung стверджує, що його можна відремонтувати.

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Коли Samsung анонсувала Galaxy S25 Ultra на своєму січневому заході Unpacked, корейська компанія заявила, що новий флагманський телефон є "найміцнішим пристроєм Galaxy Ultra з тих, що коли-небудь існували". Про це пише Tom's Guide.

Тепер, коли пристрій нарешті потрапив до рук експертів, ці заяви піддалися перевірці.

Раніше цього місяця YouTube-блогер JerryRigEverything випробував гаджет і переконався в тому, що це доволі міцний пристрій, але який все ж таки відстає від минулорічного Galaxy S24 Ultra.

Страхова компанія Allstate також перевірила апарат на міцність. Телефон кидали на передню, бічну та задню панелі з висоти 1,8 м. За даними Allstate, падіння на бік призвело до найменшої шкоди та незначних пошкоджень. Падіння на задню панель призвело до того, що вона розбилася і вигнулася. Дисплей після падіння вийшов з ладу. Він розбився, скло відійшло, внизу з'явилася велика "чорнильна" пляма, а вгорі були два горизонтальні ряди білих пікселів.

Автори матеріалу зазначають, що нещодавно S25 Ultra отримав високу оцінку за ремонтопридатність, і це один із найвищих показників серед телефонів Samsung за останнє десятиліття. так що, можливо, смартфон можна було б відремонтувати.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S25 підтримує супутниковий зв'язок, але є підступ. Samsung не співпрацює з постачальниками супутникового зв'язку, незважаючи на те, що оснастила новий флагман усім необхідним обладнанням.