Samsung Galaxy S25 Ultra не прошел тест на прочность: заявления компании не оправдались

После падения телефон получил ряд серьезных повреждений, но Samsung утверждает что его можно отремонтировать.

Related video

Когда Samsung анонсировала Galaxy S25 Ultra на своем январском мероприятии Unpacked, корейская компания заявила, что новый флагманский телефон является "самым прочным устройством Galaxy Ultra из когда-либо существовавших". Об этом пишет Tom's Guide.

Теперь, когда устройство наконец попало в руки экспертов, эти заявления подверглись проверке.

Ранее в этом месяце YouTube-блогер JerryRigEverything испытал гаджет и убедился в том, что это довольно прочное устройство, но которое все же отстает от прошлогоднего Galaxy S24 Ultra.

Страховая компания Allstate также проверила аппарат на прочность. Телефон роняли на переднюю, боковую и заднюю панели с высоты 1,8 м. По данным Allstate, падение на бок привело к наименьшему вреду и незначительным повреждениям. Падение на заднюю панель привело к тому, что она разбилась и выгнулась. Дисплей после падения вышел из строя. Он разбился, стекло отошло, внизу появилось большое "чернильное" пятно, а вверху были два горизонтальных ряда белых пикселей.

Авторы материала отмечают, что недавно S25 Ultra получил высокую оценку за ремонтопригодность, и это один из самых высоких показателей среди телефонов Samsung за последнее десятилетие. так что, возможно, смартфон можно было бы отремонтировать.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S25 поддерживает спутниковую связь, но есть подвох. Samsung не сотрудничает с поставщиками спутниковой связи, несмотря на то, что оснастила новый флагман всем необходимым оборудованием.