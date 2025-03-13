Дорогой и быстро разряжается: какой смартфон люди предпочитают вместо Samsung Galaxy S25

Тысячи людей считают, что лучше иметь более дешевый, но не менее производительный OnePlus 13.

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Многие пользователи предпочитают смартфоны OnePlus 13 новой линейке Galaxy S25 от Samsung. Об этом свидетельствует недавние опросы, проведенные сайтом Android Authority.

В первом опросе читателям предложили выбрать между флагманами: OnePlus 13 и Galaxy S25 Ultra. Из 3200 прогосовавших 62% выбрали устройство OnePlus.

Ранее эксперты назвали 5 причин, почему Samsung Galaxy S25 Ultra не впечатляет. Помимо новых функций искусственного интеллекта смартфону нечем удивить покупателей.

OnePlus 13 стоит значительно дешевле S25 Ultra — $899 по против $1300. Samsung предлагает более длительные обновления, стилус S Pen и более настраиваемое программное обеспечение. Однако OnePlus 13 имеет более быструю проводную и беспроводную зарядку, выносливее батарею, аналогичное конкурентоспособное аппаратное обеспечение камеры и свежий дизайн.

"Я собирался купить S25U, но после прочтения информации (sic) я выбрал OnePlus 13 и полюбил его. Намного лучше батарея по сравнению с S24 Ultra и мне нравится управление жестами на экране", — написал пользователь vampyren.

Во второй раз Android Authority предложила OnePlus 13 или любую другую модель линейки Galaxy S25. В этом раз насчитали почти 5000 голосов, из которых почти две трети отдали за OnePlus 13. Между тем, около 21,6% респондентов выбрали S25 Ultra, 7,8% — базовую модель S25 и всего 4,1% выбрали S25 Plus.

S25 ($799) и S25 Plus ($999) по цене гораздо ближе к OnePlus 13, но это не помогло им завоевать потребителей. Опрос показывает, что читатели видят в OnePlus 13 полноценного конкурента Ultra.

"Наши читатели в основном энтузиасты, а не потребители массового рынка в целом. Не помогает и то, что, в отличие от Samsung, OnePlus 13 недоступен у американских операторов", — прокомментировали в СМИ.

Samsung Galaxy S25 Ultra — один из лучших телефонов Android , но он не снискал большой популярности. Во многом это связано с тем, что новинка очень мало отличается от прошлогоднего Galaxy S24 Ultra, и обладатели последнего не торопятся обновлять модель.

Ранее писали, что OnePlus 13 превзошел iPhone 16 Pro Max в обработке фото и видео. Тестирование показало, что чипсет Snapdragon 8 Elite быстрее Apple A18 Pro.

В феврале также сообщали, что Samsung Galaxy S25 Ultra не прошел тест на прочность. Страховая компания Allstate провела собственные испытания, роняя смартфоны на разные части с высоты 1,8 м.