Эксперты назвали 5 причин, по которым новый Samsung Galaxy S25 Ultra не впечатляет (фото)

Galaxy S25 Ultra может только похвастать функциями ИИ и не завышенной ценой в 1300 долларов, а так — ничего особенного в нем нет, уверены эксперты.

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Galaxy S25 Ultra был представлен компанией Samsung 22 января 2025 года. Об этом пишет Android Police. Однако эксперты говорят, что он их не впечатляет.

Те, кто ожидал, что Samsung полностью изменит свою линейку смартфонов, наверняка будут разочарованы. Новейший гаджет компании повторяет дизайн своих младших собратьев, но, помимо огромного рывка в области искусственного интеллекта, в нем ничего особенного нет.

Флагманский смартфон Samsung S25 Ultra

Он черпает вдохновение из последних нескольких поколений меньших устройств серии S, с плоской рамкой и закругленными углами, которые не будут врезаться в ладонь. Galaxy S25 Ultra легче своего предшественника, но в целом мало чем отличается.

Samsung S25 Ultra

В Galaxy S25 Ultra нет ничего нового по сравнению с его предшественником. За исключением флагманского процессора Qualcomm, почти все осталось неизменным. 12 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч — даже система камер почти идентична, за исключением модернизированного сверхширокоугольного объектива.

Samsung S25 Ultra

Большой маркетинговый ход Samsung для Galaxy S25 Ultra не вращается вокруг нового дизайна или особенно впечатляющих спецификаций. Все дело в Galaxy AI со всевозможными ИИ-инструментами, функциями и агентами. Только время покажет, достаточно ли хороши эти нововведения, чтобы повлиять на то, как люди используют свои смартфоны.

Samsung S25 Ultra

В этом году Samsung сохранила стартовую стоимость Galaxy S25 Ultra на уровне 1300 долларов, избежав слухов о возможном повышении цены второй год подряд. Некоторые могут посчитать это похвальным. В его списке спецификаций нет ничего, что оправдывало бы повышение цены, и по сравнению с более дешевыми флагманами, такими как OnePlus 13 и Pixel 9 Pro XL, Galaxy S25 Ultra на самом деле уступает в некоторых отношениях.

Samsung S25 Ultra

Ранее мы писали, что стала известна дата выхода Samsung Galaxy S25 Ultra. Модели Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 и Galaxy S25+ поступят в продажу в пятницу 7 февраля.