Експерти назвали 5 причин, через які новий Samsung Galaxy S25 Ultra не вражає (фото)

Galaxy S25 Ultra може тільки похвалитися функціями ШІ і не завищеною ціною в 1300 доларів, а так — нічого особливого в ньому немає, впевнені експерти.

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Galaxy S25 Ultra був представлений компанією Samsung 22 січня 2025 року. Про це пише Android Police. Однак експерти кажуть, що він їх не вражає.

Ті, хто очікував, що Samsung повністю змінить свою лінійку смартфонів, напевно будуть розчаровані. Новітній гаджет компанії повторює дизайн своїх молодших побратимів, але, крім величезного ривка в галузі штучного інтелекту, в ньому нічого особливого немає.

Флагманський смартфон Samsung S25 Ultra

Він черпає натхнення з останніх кількох поколінь менших пристроїв серії S, з плоскою рамкою та заокругленими кутами, що не врізатимуться в долоню. Galaxy S25 Ultra легший за свого попередника, але загалом мало чим відрізняється.

Samsung S25 Ultra

У Galaxy S25 Ultra немає нічого нового порівняно з його попередником. За винятком флагманського процесора Qualcomm, майже все залишилося незмінним. 12 ГБ ОЗП, до 1 ТБ пам'яті, акумулятор ємністю 5000 мАг — навіть система камер майже ідентична, за винятком модернізованого надширококутного об'єктива.

Samsung S25 Ultra

Великий маркетинговий хід Samsung для Galaxy S25 Ultra не обертається навколо нового дизайну або особливо вражаючих специфікацій. Уся справа в Galaxy AI зі всілякими ШІ-інструментами, функціями та агентами. Тільки час покаже, чи достатньо хороші ці нововведення, щоб вплинути на те, як люди використовують свої смартфони.

Samsung S25 Ultra

Цього року Samsung зберегла стартову вартість Galaxy S25 Ultra на рівні 1300 доларів, уникнувши чуток про можливе підвищення ціни другий рік поспіль. Дехто може вважати це похвальним. У його списку специфікацій немає нічого, що виправдовувало б підвищення ціни, і порівняно з дешевшими флагманами, такими як OnePlus 13 і Pixel 9 Pro XL, Galaxy S25 Ultra насправді поступається в деяких аспектах.

Samsung S25 Ultra

Раніше ми писали, що стала відома дата виходу Samsung Galaxy S25 Ultra. Моделі Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 і Galaxy S25+ надійдуть у продаж у п'ятницю 7 лютого.