OnePlus 13 легко обошел iPhone 16 Pro Max: благодаря чему это удалось сделать (видео)

Чипсет Snapdragon 8 Elite оказался очень проворным в обработке видео и фотоснимков.

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YouTube-канал PhoneBuff провел тестирование и оказалось, что чип, встроенный в смартфон OnePlus 13, более производительный, чем процессор телефона iPhone 16 Pro Max. Результаты были зафиксированы на видео.

С точки зрения скорости, чипсет Snapdragon 8 Elite, установленный на OnePlus 13, оказался лучше, чем Apple A18 Pro, которым оснащен флагман iPhone 16 Pro Max.

Процессор от компании Qualcomm лучше справился с задачами, с которыми некогда легко справлялся процессор iPhone. Например, в тестах на обработку снимков и видеофайлов OnePlus 13 ничем не уступал аппарату от Apple, а иногда даже и превосходил его. Файлы были обработаны качественно и в то же время очень быстро.

Что касается игр, то они просто "летают" на iPhone 16 Pro Max, и тут OnePlus 13 немного отставал. Но общие результаты тестирования показали, что китайский флагман может соперничать с американским смартфоном, хотя стоит дешевле.

Ранее мы писали о том, как работает зарядка с вентилятором AirVOOC. Новое зарядное устройство OnePlus — дорогой аксессуар для OnePlus 13, но он обеспечивает обещанную скорость при правильном использовании.

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