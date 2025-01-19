Лучшие смартфоны-раскладушки 2025 года: подборка топовых Android-устройств (видео)

В подборке — OnePlus Open, Samsung Galaxy Z Fold 6, Motorola Razr 2024, Google Pixel 9 Pro Fold, Samsung Galaxy Z Flip 6, Motorola Razr Plus 2024

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Эти смартфоны объединяет не только складной дизайн, но и мощные чипсеты и время автономной работы. Подборку создал Tom's Guide.

OnePlus Open

OnePlus Open Фото: tomsguide.com

Технические характеристики:

Размер основного экрана: 7,8 дюйма (2440 x 2268)

Размер дополнительного экрана: 6,3 дюйма (2484 x 1116)

Процессор: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативная память/память: 16 ГБ/512 ГБ

Размер в открытом виде: 6,03 x 5,63 x 0,22 дюйма

Размер в закрытом виде: 6,03 x 2,88 x 0,46 дюйма

Как лучший складной телефон, OnePlus Open имеет много достоинств. Учитывая, что это первая попытка OnePlus создать складной телефон, он может стать основой для любой будущей "раскладушки" компании.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Fold 6 Фото: tomsguide.com

Технические характеристики:

Размер основного экрана: 7,6 дюйма (2160 x 1856)

Размер дополнительного экрана: 6,3 дюйма (2376 x 968)

Процессор: Snapdragon 8 3-го поколения

Оперативная память/память: 12 ГБ/256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Размер в открытом виде: 6 x 5,2 x 0,22 дюйма

Размер в закрытом виде: 6 x 2,7 x 0,48 дюйма

Samsung, вероятно, самый известный производитель телефонов, когда дело касается складных телефонов. Это не более очевидно, чем в случае с Galaxy Z Fold 6, который является разработкой и улучшением предыдущего Galaxy Z Fold 5 и самой многофункциональной "раскладушкой".

Motorola Razr 2024

Motorola Razr 2024 Фото: tomsguide.com

Технические характеристики:

Размер основного экрана: 6,9 дюйма (2640 x 1080)

Размер дополнительного экрана: 3,6 дюйма (1066 x 1056)

Процессор: MediaTek Dimensity 7300X

Оперативная память/память: 8 ГБ/256 ГБ

Размер в открытом виде: 6,74 x 2,91 x 0,28 дюйма

Размер в закрытом виде: 3,46 x 2,91 x 0,62 дюйма

Motorola все еще может создать отличный телефон по хорошей цене. Это подтверждает Motorola Razr 2024, который обновлен и работает эффективнее, по сравнению с предыдущим Razr, и это один из лучших телефонов по соотношению цена/качество.

Google Pixel 9 Pro Fold

Google Pixel 9 Pro Fold Фото: tomsguide.com

Технические характеристики:

Размер основного экрана: 8 дюймов (2076 x 2152)

Размер дополнительного экрана: 6,3 дюйма (1080 x 2424)

Процессор: Tensor G4

Оперативная память/память: 16 ГБ/ 256 ГБ, 512 ГБ

Размер в открытом виде: 6,1 x 5,9 x 0,2 дюйма

Размер в закрытом виде: 6,1 x 3,0 x 0,4 дюйма

В Pixel 9 Pro Fold есть много хорошего, особенно большой и яркий 8-дюймовый основной дисплей, который является главной причиной, по которой он в рейтинге. Дисплей устройства также один из лучших в современных смартфонах Android.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6 Фото: tomsguide.com

Технические характеристики:

Размер основного экрана: 6,7 дюйма (2640 x 1080)

Размер дополнительного экрана: 3,4 дюйма (720 x 748)

Процессор: Snapdragon 8 3-го поколения

Оперативная память/Память: 12 ГБ/ 256 ГБ, 512 ГБ

Размер в открытом виде: 6,5 x 2,8 x 0,27 дюйма

Размер в закрытом виде: 3,4 x 2,8 x 0,58 дюйма

Samsung появляется в этом списке во второй раз, на этот раз с Galaxy Z Flip 6. В этом маленьком устройстве есть много позитивного, во-первых, его размер. Z Flip 6 выглядит как любой другой телефон, но он складывается горизонтально посередине. Это само по себе может сделать его верным выбором.

Motorola Razr Plus 2024

Motorola Razr Plus 2024 Фото: tomsguide.com

Технические характеристики:

Размер основного экрана: 6,9 дюйма (2640 x 1080)

Размер дополнительного экрана: 4 дюйма (1272 x 1080)

Процессор: Snapdragon 8s Gen 3

Оперативная память/память: 12 ГБ/256 ГБ

Размер в открытом виде: 6,74 x 2,91 x 0,27 дюйма

Размер в закрытом виде: 3,46 x 2,91 x 0,6 дюйма

Хотя базовый Motorola Razr 2024 мог бы быть самым ценным телефоном, его более крупный кузен еще лучше по сравнению с другими "раскладушками". Как и другие раскладные телефоны, Razr Plus складывается в компактный маленький "квадрат", но то, что его выделяет, это внешний экран. Он не только больше, но и предлагает гораздо больше функций, поскольку можно запускать на нем любое приложение, а не простые виджеты, как в серии Galaxy Z Flip.

Nubia Flip 5G

Nubia Flip 5G Фото: tomsguide.com

Технические характеристики:

Размер основного экрана: 6,9 дюйма (2790 x 1188)

Размер дополнительного экрана: 1,4 дюйма (466 x 466)

Процессор: Snapdragon 7 Gen 1

Оперативная память/память: 8 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ, 512 ГБ

Размер в открытом виде: 6,69 x 2,97 x 0,28 дюйма

Размер в закрытом виде: 3,45 x 2,97 x 0,59 дюйма

Nubia Flip 5G — это немного неожиданная модель от менее известной компании, но она легко может считаться самым дешевым складным телефоном, который можно сейчас купить за 499 долларов. Это отличное стартовое устройство для тех, кто не хочет тратить большие деньги на смартфон.

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