Найкращі смартфони-розкладачки 2025 року: добірка топових Android-пристроїв (відео)

У добірці — OnePlus Open, Samsung Galaxy Z Fold 6, Motorola Razr 2024, Google Pixel 9 Pro Fold, Google Pixel 9 Pro Fold, Samsung Galaxy Z Flip 6, Motorola Razr Plus 2024

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Ці смартфони об'єднує не тільки складаний дизайн, а й потужні чіпсети та час автономної роботи. Добірку створив Tom's Guide.

OnePlus Open

OnePlus Open Фото: tomsguide.com

Технічні характеристики:

Розмір основного екрана: 7,8 дюйма (2440 x 2268)

Розмір додаткового екрана: 6,3 дюйма (2484 x 1116)

Процесор: Snapdragon 8 Gen 2

Оперативна пам'ять/пам'ять: 16 ГБ/512 ГБ

Розмір у відкритому вигляді: 6,03 x 5,63 x 0,22 дюйма

Розмір у закритому вигляді: 6,03 x 2,88 x 0,46 дюйма

Як найкращий складаний телефон, OnePlus Open має багато переваг. Враховуючи, що це перша спроба OnePlus створити складаний телефон, він може стати основою для будь-якої майбутньої "розкладачки" компанії.

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Fold 6 Фото: tomsguide.com

Технічні характеристики:

Розмір основного екрана: 7,6 дюйма (2160 x 1856)

Розмір додаткового екрана: 6,3 дюйма (2376 x 968)

Процесор: Snapdragon 8 3-го покоління

Оперативна пам'ять/пам'ять: 12 ГБ/256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ

Розмір у відкритому вигляді: 6 x 5,2 x 0,22 дюйма

Розмір у закритому вигляді: 6 x 2,7 x 0,48 дюйма

Samsung, ймовірно, найвідоміший виробник телефонів, коли справа стосується складних телефонів. Це не більш очевидно, ніж у випадку з Galaxy Z Fold 6, який є розробкою та покращенням попереднього Galaxy Z Fold 5 і найбільш багатофункціональною "розкладачкою".

Motorola Razr 2024

Motorola Razr 2024 Фото: tomsguide.com

Технічні характеристики:

Розмір основного екрана: 6,9 дюйма (2640 x 1080)

Розмір додаткового екрана: 3,6 дюйма (1066 x 1056)

Процесор: MediaTek Dimensity 7300X

Оперативна пам'ять/пам'ять: 8 ГБ/256 ГБ

Розмір у відкритому вигляді: 6,74 x 2,91 x 0,28 дюйма

Розмір у закритому вигляді: 3,46 x 2,91 x 0,62 дюйма

Motorola все ще може створити відмінний телефон за хорошою ціною. Це підтверджує Motorola Razr 2024, який оновлений і працює ефективніше, порівняно з попереднім Razr, і це один із найкращих телефонів за співвідношенням ціна/якість.

Google Pixel 9 Pro Скласти Google Pixel 9 Pro

Google Pixel 9 Pro Скласти Google Pixel 9 Pro Фото: tomsguide.com

Технічні характеристики:

Розмір основного екрана: 8 дюймів (2076 x 2152)

Розмір додаткового екрана: 6,3 дюйма (1080 x 2424)

Процесор: Tensor G4

Оперативна пам'ять/пам'ять: 16 ГБ/ 256 ГБ, 512 ГБ

Розмір у відкритому вигляді: 6,1 x 5,9 x 0,2 дюйма

Розмір у закритому вигляді: 6,1 x 3,0 x 0,4 дюйма

У Pixel 9 Pro Fold є багато хорошого, особливо великий і яскравий 8-дюймовий основний дисплей, який є головною причиною, через яку він у рейтингу. Дисплей пристрою також один із найкращих у сучасних смартфонах Android.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Flip 6 Фото: tomsguide.com

Технічні характеристики:

Розмір основного екрана: 6,7 дюйма (2640 x 1080)

Розмір додаткового екрана: 3,4 дюйма (720 x 748)

Процесор: Snapdragon 8 3-го покоління

Оперативна пам'ять/Пам'ять: 12 ГБ/ 256 ГБ, 512 ГБ

Розмір у відкритому вигляді: 6,5 x 2,8 x 0,27 дюйма

Розмір у закритому вигляді: 3,4 x 2,8 x 0,58 дюйма

Samsung з'являється в цьому списку вдруге, цього разу з Galaxy Z Flip 6. У цьому маленькому пристрої є багато позитивного, по-перше, його розмір. Z Flip 6 виглядає як будь-який інший телефон, але він складається горизонтально посередині. Це саме по собі може зробити його вірним вибором.

Motorola Razr Plus 2024

Motorola Razr Plus 2024 Фото: tomsguide.com

Технічні характеристики:

Розмір основного екрана: 6,9 дюйма (2640 x 1080)

Розмір додаткового екрана: 4 дюйми (1272 x 1080)

Процесор: Snapdragon 8s Gen 3

Оперативна пам'ять/пам'ять: 12 ГБ/256 ГБ

Розмір у відкритому вигляді: 6,74 x 2,91 x 0,27 дюйма

Розмір у закритому вигляді: 3,46 x 2,91 x 0,6 дюйма

Хоча базовий Motorola Razr 2024 міг би бути найціннішим телефоном, його більший кузен ще кращий порівняно з іншими "розкладачками". Як і інші розкладні телефони, Razr Plus складається в компактний маленький "квадрат", але те, що його виділяє, це зовнішній екран. Він не тільки більший, а й пропонує набагато більше функцій, оскільки можна запускати на ньому будь-який додаток, а не прості віджети, як у серії Galaxy Z Flip.

Nubia Flip 5G

Nubia Flip 5G Фото: tomsguide.com

Технічні характеристики:

Розмір основного екрана: 6,9 дюйма (2790 x 1188)

Розмір додаткового екрана: 1,4 дюйма (466 x 466)

Процесор: Snapdragon 7 Gen 1

Оперативна пам'ять/пам'ять: 8 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ, 512 ГБ

Розмір у відкритому вигляді: 6,69 x 2,97 x 0,28 дюйма

Розмір у закритому вигляді: 3,45 x 2,97 x 0,59 дюйма

Nubia Flip 5G — це трохи несподівана модель від менш відомої компанії, але вона легко може вважатися найдешевшим складним телефоном, який можна зараз купити за 499 доларів. Це чудовий стартовий пристрій для тих, хто не хоче витрачати великі гроші на смартфон.

Раніше ми писали про те, який смартфон може бути "найпотужнішим на планеті". Згідно з даними бенчмарка Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra обійшов за продуктивністю iPhone 16 Pro Max.