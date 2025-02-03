OnePlus 13 легко обійшов iPhone 16 Pro Max: завдяки чому це вдалося зробити (відео)

Чипсет Snapdragon 8 Elite виявився дуже моторним в обробці відео та фотознімків.

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YouTube-канал PhoneBuff провів тестування і виявилося, що чіп, вбудований у смартфон OnePlus 13, продуктивніший за процесор телефону iPhone 16 Pro Max. Результати були зафіксовані на відео.

З погляду швидкості, чипсет Snapdragon 8 Elite, встановлений на OnePlus 13, виявився кращим, ніж Apple A18 Pro, яким оснащений флагман iPhone 16 Pro Max.

Процесор від компанії Qualcomm краще впорався із завданнями, з якими колись легко справлявся процесор iPhone. Наприклад, у тестах на обробку знімків і відеофайлів OnePlus 13 нічим не поступався апарату від Apple, а іноді навіть і перевершував його. Файли були оброблені якісно і водночас дуже швидко.

Що стосується ігор, то вони просто "літають" на iPhone 16 Pro Max, і тут OnePlus 13 трохи відставав. Але загальні результати тестування показали, що китайський флагман може змагатися з американським смартфоном, хоча коштує дешевше.

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