Зарядить OnePlus 13 та iPhone 16 Pro Max: як працює зарядка з вентилятором AirVOOC (відео)

Новий зарядний пристрій OnePlus — дорогий аксесуар для OnePlus 13, але він забезпечує обіцяну швидкість при правильному використанні.

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OnePlus представила нову бездротову зарядку під назвою AirVOOC. Про це пише Tom's Guide.

Новий зарядний пристрій має магнітне кріплення та систему охолодження. Магніти дають змогу прикріпити її до сумісних телефонів, включно з iPhone, а вентилятор відводить тепло від смартфона, утворене внаслідок магнітної індукції, щоб підтримувати стабільний і максимально швидкий процес заряджання.

Зарядний пристрій OnePlus

Для тесту журналісти Tom's Guide вирішили випробувати зарядку, надівши на смартфон OnePlus 13 чохол Sandstone Magnetic Case. Акумулятор телефону був розряджений до нуля, а потім пристрій підключили до AIRVOOC. Кабель підключили до вольтметра, щоб дізнатися, скільки енергії він споживає.

Попри те, що зарядний пристрій був розрахований на 50 Вт, спочатку він споживав 70 Вт, а потім поступово показник знижувався до стабільних 36 Вт. Потужність впала до 28 Вт, а потім до 13 Вт на той час, коли телефон був повністю заряджений. Від 0 до 100% смартфон зарядився за 70 хвилин, при цьому відсоток заряду досяг 33% на 15-хвилинній позначці, 56% на 30-хвилинній і 96% на 60-хвилинній.

AIRVOOC також змогло зарядити iPhone 16 Pro Max. Попри те що пікова потужність становила всього 17 Вт, вентилятор зарядного пристрою продовжував працювати. Телефон вдалося наситити на 50% за 2 години, заряджаючи приблизно на 8% кожні 15 хвилин, а потім сповільнюючись до 5-6% у міру заповнення батареї.

Можливо, найбільшим сюрпризом стало завершення зарядки, зазначили автори матеріалу. Вентилятор впорався із завданням так добре, що телефон був холодним на дотик. Попри те, що швидкість зарядки була не такою вже й гарною, збереження смартфона настільки холодним було вигідним, оскільки iPhone сумно відомі тим, що нагріваються під час зарядки.

Новий зарядний пристрій OnePlus забезпечує обіцяну швидкість при правильному використанні. І може заряджати смартфони від інших виробників, попутно охолоджуючи їх.

Раніше ми писали про те, який смартфон може бути "найпотужнішим на планеті". Згідно з даними бенчмарка Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra обійшов за продуктивністю iPhone 16 Pro Max.