Зарядит OnePlus 13 и iPhone 16 Pro Max: как работает зарядка с вентилятором AirVOOC (видео)

Новое зарядное устройство OnePlus — дорогой аксессуар для OnePlus 13, но он обеспечивает обещанную скорость при правильном использовании.

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OnePlus представила новую беспроводную зарядку под названием AirVOOC. Об этом пишет Tom's Guide.

Новое зарядное устройство имеет магнитное крепление и систему охлаждения. Магниты позволяют прикрепить ее к совместимым телефонам, включая iPhone, а вентилятор отводит тепло от смартфона, образованное вследствие магнитной индукции, чтобы поддерживать стабильный и максимально быстрый процесс зарядки.

Зарядное устройство OnePlus

Для теста журналисты Tom's Guide решили опробовать зарядку, надев на смартфон OnePlus 13 чехол Sandstone Magnetic Case. Аккумулятор телефона был разряжен до нуля, а затем устройство подключили к AIRVOOC. Кабель подключили к вольтметру, чтобы узнать, сколько энергии он потребляет.

Несмотря на то, что зарядное устройство было рассчитано на 50 Вт, изначально оно потребляло 70 Вт, а затем постепенно показатель снижался до стабильных 36 Вт. Мощность упала до 28 Вт, а затем до 13 Вт к тому времени, когда телефон был полностью заряжен. От 0 до 100% смартфон зарядился за 70 минут, при этом процент заряда достиг 33% на 15-минутной отметке, 56% на 30-минутной и 96% на 60-минутной.

AIRVOOC также смогло зарядить iPhone 16 Pro Max. Несмотря на то что пиковая мощность составляла всего 17 Вт, вентилятор зарядного устройства продолжал работать. Телефон удалось напитать на 50% за 2 часа, заряжая примерно на 8% каждые 15 минут, а затем замедляясь до 5-6% по мере заполнения батареи.

Возможно, самым большим сюрпризом стало завершение зарядки, отметили авторы материала. Вентилятор справился с задачей так хорошо, что телефон был холодным на ощупь. Несмотря на то, что скорость зарядки была не такой уж хорошей, сохранение смартфона столь холодным было выгодным, поскольку iPhone печально известны тем, что нагреваются во время зарядки.

Новое зарядное устройство OnePlus обеспечивает обещанную скорость при правильном использовании. И может заряжать смартфоны от других производителей, попутно охлаждая их.

Ранее мы писали о том, какой смартфон может быть "самым мощным на планете". Согласно данным бенчмарка Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra обошел по производительности iPhone 16 Pro Max.