Нова функція Google просто необхідна кожному смартфону: про що йдеться і як користуватися

Експерти виявили опцію "Видалити всі дані" в Google Password Manager. Ця функція корисна, якщо користувачі перемикаються на інший менеджер і хочуть швидко стерти свої облікові дані в "Менеджері паролів".

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Користувачі Google Password Manager тепер можуть набагато швидше видаляти свої облікові дані. Про це повідомляє видання androidauthority.com.

До речі, в Android-смартфонів є три хороші функції, про які багато хто не знає. Активація помічників Google Assistant і Gemini, а також виведення сповіщень на екран блокування заощадить заряд батареї і поліпшить користувацький досвід.

Кілька місяців тому експерти виявили докази наявності опції "видалити всі дані" в Google Password Manager. Це дозволило б користувачам швидко видалити збережені паролі та ключі доступу. Тепер ця опція нарешті стала доступна деяким користувачам.

Тепер опція "Видалити всі дані" працює на телефонах під управлінням бета-версії Google Play Services. Учасник Android Authority AssembleDebug помітив її у версії 25.10.31 додатка Play Services, а інший фахівець — у версії 25.09.60.

Це довгоочікуване доповнення до "Менеджера паролів" Google, оскільки раніше користувачі були обмежені видаленням одного набору облікових даних за раз. Тому видалення всіх паролів і ключів доступу могло бути трудомістким заняттям до цього доповнення. Ця функція корисна, якщо користувачі перемикаються на інший менеджер і хочуть швидко стерти свої облікові дані в "Менеджері паролів".

Ця функція з'явилася після того, як Google почала тестувати автоматизовану зміну паролів на основі ШІ в разі злому. "Тому ми сподіваємося, що ця опція також стане доступною широкому колу людей", — підсумували експерти.

Раніше ми писали, що користувачів WhatsApp попередили про велику помилку. Щоб зберегти свої чати в разі втрати телефону або просто оновлення, потрібно активувати резервне копіювання або використовувати так зване перенесення.