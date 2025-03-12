Новая функция Google просто необходима каждому смартфону: о чем речь и как пользоваться

Эксперты обнаружили опцию "Удалить все данные" в Google Password Manager. Данная функция полезна, если пользователи переключаются на другой менеджер и хотят быстро стереть свои учетные данные в "Менеджере паролей".

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Пользователи Google Password Manager теперь могут гораздо быстрее удалять свои учетные данные. Об этом сообщает издание androidauthority.com.

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Несколько месяцев назад эксперты обнаружили доказательства наличия опции "удалить все данные" в Google Password Manager. Это позволило бы пользователям быстро удалить сохраненные пароли и ключи доступа. Теперь эта опция наконец-то стала доступна некоторым юзерам.

Теперь опция "Удалить все данные" работает на телефонах под управлением бета-версии Google Play Services. Участник Android Authority AssembleDebug заметил ее в версии 25.10.31 приложения Play Services, а другой специалист — в версии 25.09.60.

Это долгожданное дополнение к "Менеджеру паролей" Google, поскольку ранее пользователи были ограничены удалением одного набора учетных данных за раз. Поэтому удаление всех паролей и ключей доступа могло быть трудоемким занятием до этого дополнения. Данная функция полезна, если юзеры переключаются на другой менеджер и хотят быстро стереть свои учетные данные в "Менеджере паролей".

Эта функция появилась после того, как Google начала тестировать автоматизированную смену паролей на основе ИИ в случае взлома. "Поэтому мы надеемся, что эта опция также станет доступной широкому кругу людей", — заключили эксперты.

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