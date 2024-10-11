Відсутність свіжих оновлень небезпечна для смартфонів: які можуть бути наслідки

Телефони із застарілою операційною системою менш захищені від кібератак і зараження шкідливими програмами.

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Виробники телефонів, як-от Google і Apple, регулярно випускають оновлення операційної системи, проте багато користувачів схильні їх відкладати. Про те, які загрози несе в собі несвоєчасне оновлення, йдеться в матеріалі "Уніан".

Повідомляється, що частина людей уникають оновлень своїх операційних систем. Дослідники з'ясували, що це пов'язано з підсвідомим страхом перед чимось новим. Люди побоюються, що оновлення порушать їхнє звичне використання телефона, а нові функції потрібно буде довго освоювати.

Як зазначають у виданні, основна мета цих оновлень полягає в усуненні вразливостей та покращення загальної роботи гаджетів. Крім того, в такий спосіб виробник надає нові корисні функції.

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Отже, смартфони із застарілою операційною системою більш уразливі перед кібератаками. Під час кібератак хакери можуть викрасти особисті дані користувачів, зокрема акаунти в соцмережах, банківські дані, листування, фото і відео.

Крім того, відсутність оновлень підвищує ризик зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням (ПЗ). Потрапляння на пристрій шкідливого ПЗ може призвести до зниження продуктивності, скорочення часу автономної роботи та збоїв у роботі додатків.

Автори статті радять налаштувати смартфон на автоматичне завантаження та встановлення оновлень уночі. Щоб вручну оновити операційну систему, потрібно виконати такі кроки:

на Android: "Налаштування" → "Система" → "Оновлення системи". Якщо оновлення доступне, натисніть "Завантажити та встановити" і дочекайтеся завершення процесу;

на iOS: "Налаштування" → "Основні" → "Оновлення ПЗ".

Нагадаємо, організація National Cybersecurity Alliance опублікувала 10 порад, які допоможуть захистити свої дані в інтернеті.

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