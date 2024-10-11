Які 11 функцій на Android-смартфоні слід відключити для кращої роботи батареї

Є багато способів економії заряду батареї на телефонах Android. Ці налаштування — найефективніші, найпростіші та найшвидші способи економії заряду батареї, незалежно від типу пристрою.

Related video

Існує безліч способів збільшити час роботи акумулятора Android-пристрою, і тут — 11 функцій, які для цього варто відключити або зовсім видалити. Про це пише ZD Net.

Є багато способів економії заряду батареї на телефонах Android. Ці налаштування — найефективніші, найпростіші та найшвидші способи заощадження заряду батареї, незалежно від типу пристрою, чи то новітні Samsung, чи то Google Pixel, чи то OnePlus.

Постійно увімкнений дисплей

Один із найбільших пожирачів батареї будь-якого смартфона — це постійно ввімкнений дисплей. Компанії регулярно кажуть, що це налаштування дисплея споживає всього приблизно 1%–2% на годину, але це завжди набагато більше.

Адаптивна батарея потрібна

В Android вбудована зручна функція під назвою Adaptive Battery, яка доступна на більшості пристроїв. Adaptive Battery може автоматично керувати продуктивністю та ефективністю телефона у фоновому режимі, використовуючи спеціальні процеси для продовження терміну служби батареї.

Наприклад, вона допоможе, коли максимальна продуктивність не потрібна, наприклад, під час прокручування вхідних повідомлень, налаштування знизить продуктивність і заощадить трохи заряду.

Функція економії заряду батареї

Телефони Pixel йдуть далі, використовуючи Extreme Battery Saver, який відключає більше функцій і призупиняє роботу більшості додатків.

Однак, оскільки він значно обмежує продуктивність телефона Android, рекомендується використовувати Extreme Battery Saver тільки в разі крайньої необхідності, наприклад, коли заряд телефону становить однозначні числа.

Темний режим

За останні кілька років багато середньобюджетних і бюджетних телефонів Android наслідували приклад своїх флагманських побратимів, прийнявши OLED-дисплеї. Ця технологія дає змогу окремим пікселям затемнюватися або повністю відключатися, коли вони не використовуються.

Ця функція набагато корисніша для терміну служби батареї, ніж традиційні РК-екрани з одним великим підсвічуванням. Під час перемикання на темну тему телефона ці пікселі тьмянітимуть набагато частіше і своєю чергою заощадять трохи заряду батареї.

Яскравість дисплея і час переходу в сплячий режим

Відомо, що зменшення яскравості дисплея може допомогти заощадити заряд батареї, але варто повторити. У сучасних телефонах цілком достатньо яскравості, й іноді немає потреби викручувати налаштування до максимуму, щоб прокрутити Instagram або перевірити пошту.

Невикористані акаунти краще видаляти

Під час налаштування облікових записів на телефоні всі старі облікові записи залишаються, постійно оновлюючись і розряджаючи акумулятор у фоновому режимі. Якщо на пристрої є старі облікові записи, їх варто видалити з телефона, причому якомога швидше.

Вимкніть звуки і тактильні відчуття клавіатури

Якщо на гаджеті ввімкнено звуковий і тактильний зворотний зв'язок, батарея може страждати, оскільки телефону необхідно виробляти серію вібрацій і шумів щоразу, коли йде натискання на кнопку клавіатури.

Чути і відчувати клавіатуру під час набору тексту — це приємний досвід, але це не ідеальний варіант, якщо хочеться вичавити трохи більше енергії з повної зарядки.

Кількість повідомлень потрібно зменшити

Це не завжди усвідомлюється, але сповіщення можуть бути одним із найбільших пожирачів заряду батареї телефона. Телефон не тільки дзижчить і дзвонить увесь день, а й самі застосунки постійно оновлюються у фоновому режимі, шукаючи нові сповіщення, щоб відправити.

Більшість додатків мають способи обмеження кількості одержуваних сповіщень, але найпростіший спосіб відключити їх — через застосунок "Налаштування" телефона.

Розпізнавання "Окей, Google" не потрібне

Від функції "Окей, Google", найімовірніше, батарея сильно розряджається. Мікрофон активний, чекаючи слів, які активують цифрового помічника, і на виконання цього процесу протягом усього дня йде неабияка кількість енергії. Вимкнення цієї функції — просте завдання для тих, хто не користується помічником щодня.

Частоту оновлення екрана варто зменшити

Будь то 90 Гц, 120 Гц або навіть швидше, збільшення часу оновлення екрана допомагає зробити анімацію, прокручування соціальних мереж і повсякденні взаємодії більш плавними і чуйними. На жаль, висока частота оновлення також означає підвищене використання батареї — іноді може бути краще вимкнути цю функцію.

Вимкніть бездротові функції, які не використовуються

Багато додатків і служб покладаються на ці з'єднання, через це досвід роботи з Android може швидко погіршитися. Однак якщо не використовується нічого, що вимагає Bluetooth, і телефон не використовується для GPS, можливо, варто вимкнути деякі з цих функцій, щоб продовжити термін служби батареї.

Раніше, у лютому, повідомлялося, що перший банківський троян для операційної системи iOS виявлено дослідниками Group-IB, які у своєму звіті окреслили нові можливості шкідливого програмного забезпечення, що зламує банківські рахунки.