Какие 11 функций на Android-смартфоне следует отключить для лучшей работы батареи

Есть много способов экономии заряда батареи на телефонах Android. Эти настройки — самые эффективные, простые и быстрые способы экономии заряда батареи, независимо от типа устройства.

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Существует множество способов увеличить время работы аккумулятора Android-устройства, и здесь — 11 функций, которые для этого стоит отключить или вовсе удалить. Об этом пишет ZD Net.

Есть много способов экономии заряда батареи на телефонах Android. Эти настройки — самые эффективные, простые и быстрые способы экономии заряда батареи, независимо от типа устройства, будь то новейшие Samsung, Google Pixel или OnePlus.

Постоянно включенный дисплей

Один из самых больших пожирателей батареи любого смартфона — это постоянно включенный дисплей. Компании регулярно говорят, что эта настройка дисплея потребляет всего около 1%-2% в час, но это всегда намного больше.

Адаптивная батарея нужна

В Android встроена удобная функция под названием Adaptive Battery, которая доступна на большинстве устройств. Adaptive Battery может автоматически управлять производительностью и эффективностью телефона в фоновом режиме, используя специальные процессы для продления срока службы батареи.

Например, она поможет когда максимальная производительность не нужна, например, во время прокрутки входящих сообщений, настройка снизит производительность и сэкономит немного заряда.

Функция экономии заряда батареи

Телефоны Pixel идут дальше, используя Extreme Battery Saver, который отключает больше функций и приостанавливает работу большинства приложений.

Однако, поскольку он значительно ограничивает производительность телефона Android, рекомендуется использовать Extreme Battery Saver только в случае крайней необходимости, например, когда заряд телефона составляет однозначные числа.

Темный режим

За последние несколько лет многие среднебюджетные и бюджетные телефоны Android последовали примеру своих флагманских собратьев, приняв OLED-дисплеи. Эта технология позволяет отдельным пикселям затемняться или полностью отключаться, когда они не используются.

Эта функция гораздо более полезна для срока службы батареи, чем традиционные ЖК-экраны с одной большой подсветкой. При переключении на темную тему телефона эти пиксели будут тусклее гораздо чаще и, в свою очередь, сэкономят немного заряда батареи.

Яркость дисплея и время перехода в спящий режим

Известно, что уменьшение яркости дисплея может помочь сэкономить заряд батареи, но стоит повторить. В современных телефонах вполне достаточно яркости, и иногда нет необходимости выкручивать настройки до максимума, чтобы прокрутить Instagram или проверить почту.

Неиспользуемые аккаунты лучше удалять

Во время настройки учетных записей на телефоне, все старые учетные записи остаются, постоянно обновляясь и разряжая аккумулятор в фоновом режиме. Если на устройстве есть старые учетные записи, их стоит удалить с телефона, при чем как можно скорее.

Отключите звуки и тактильные ощущения клавиатуры.

Если на гаджете включена звуковая и тактильная обратная связь, батарея может страдать, поскольку телефону необходимо производить серию вибраций и шумов каждый раз, когда идет нажатие на кнопку клавиатуры.

Слышать и чувствовать клавиатуру во время набора текста — это приятный опыт, но это не идеальный вариант, если хочется выжать немного больше энергии из полной зарядки.

Количество уведомлений нужно уменьшить

Это не всегда осознается, но уведомления могут быть одним из самых больших пожирателей заряда батареи телефона. Телефон не только жужжит и звонит весь день, но и сами приложения постоянно обновляются в фоновом режиме, ища новые уведомления, чтобы отправить.

Большинство приложений имеют способы ограничения количества получаемых уведомлений, но самый простой способ отключить их — через приложение "Настройки" телефона.

Распознавание "Окей, Google" не нужно

От функции "Окей, Google", скорее всего, батарея сильно разряжается. Микрофон активен, ожидая слов, которые активируют цифрового помощника, и на выполнение этого процесса в течение всего дня уходит изрядное количество энергии. Отключение этой функции — простая задача для тех, кто не пользуется помощником ежедневно.

Частоту обновления экрана стоить уменьшить

Будь то 90 Гц, 120 Гц или даже быстрее, увеличение времени обновления экрана помогает сделать анимацию, прокрутку социальных сетей и повседневные взаимодействия более плавными и отзывчивыми. К сожалению, высокая частота обновления также означает повышенное использование батареи — иногда может быть лучше отключить эту функцию.

Отключите беспроводные функции, которые не используются

Много приложений и служб полагаются на эти соединения, чтобы опыт работы с Android может быстро ухудшиться. Однако если не используется ничего, что требует Bluetooth, и телефон не используется для GPS, возможно, стоит отключить некоторые из этих функций, чтобы продлить срок службы батареи.

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