Отсутствие свежих обновлений опасно для смартфонов: какие могут быть последствия

Телефоны с устаревшей операционной системой менее защищены от кибератак и заражения вредоносными программами.

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Производители телефонов, такие как Google и Apple, регулярно выпускают обновления операционной системы, однако многие пользователи склонны их откладывать. О том, какие угрозы несет в себе несвоевременное обновление, говорится в материале "Униан".

Сообщается, что часть людей избегают обновлений своих операционных систем. Исследователи выяснили, что это связно с подсознательным страхом перед чем-то новым. Люди опасаются, что обновления нарушат их привычное использование телефона, а новые функции нужно будет долго осваивать.

Как отмечают в издании, основная цель этих обновлений заключается в устранении уязвимостей и улучшение общей работы гаджетов. Кроме того, таким образом производитель предоставляет новые полезные функции.

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Таким образом, смартфоны с устаревшей операционной системой более уязвимы перед кибератаками. В ходе кибератак хакеры могут похитить личные данные пользователей, в том числе аккаунты в соцсетях, банковские данные, переписки, фото и видео.

Кроме того, отсутствие обновлений повышает риск заражения устройства вредоносным программным обеспечением (ПО). Попадание на устройство вредоносного ПО может привести к снижению производительности, сокращению времени автономной работы и сбоям в работе приложений.

Авторы статьи советуют настроить смартфон на автоматическую загрузку и установку обновлений ночью. Чтобы вручную обновить операционную систему, нужно выполнить следующие шаги:

на Android: "Настройки" → "Система" → "Обновления системы". Если обновление доступно, нажмите Загрузить и установить и дождитесь завершения процесса;

на iOS: "Настройки" → "Основные" → "Обновление ПО".

Напомним, организация National Cybersecurity Alliance опубликовала 10 советов, которые помогут защитить свои данные в интернете.

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