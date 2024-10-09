Все больше пользователей сети под угрозой: эксперты рассказали, как защитить свои данные

Злоумышленники могут получить данные через фишинговые ссылки, соцсети, опросы, и даже Wi-Fi-сети в общественных местах.

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Количество утечек данных растет с каждым годом, и онлайн-безопасность становится большой проблемой. Так, за последний год их количество выросло на 15%. В связи с этим американская организация National Cybersecurity Alliance опубликовала 10 советов, которые помогут защитить данные в интернете.

Используйте VPN

По словам экспертов, использование VPN-сервисов – один из самых эффективных способов защитить свои данные Поставщики услуг VPN используют протоколы шифрования промышленного уровня, такие как OpenVPN, IPSec/IKEv2 и L2TP/IPSec, чтобы обеспечить вам сквозное шифрование. Это означает, что при использовании VPN ваши данные будут зашифрованы.

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"Даже если кому-то удастся подключиться к вашему соединению и украсть ваши данные, он не сможет их расшифровать и использовать", — отмечают в организации.

Кроме шифрования данных, VPN-сервисы также маскируют IP-адрес, тем самым защищая вашу конфиденциальность и анонимность. Дополнительный бонус заключается в том, что VPN дает доступ к геоблогированному контенту.

Не сохраняйте пароли

Многие браузеры и приложения предлагают пользователям сохранить пароль. Однако есть гаджет потеряется или будет украден, то сторонние люди могут получить доступ ко всем учетным записям, где сохранены пароли.

Взирая на это, эксперты советуют отключить автоматическое сохранение паролей и удалить уже сохраненные пароли. Еще один совет – использовать менеджер паролей, который позволяет хранить ваши пароли в одном месте и защищать их главным паролем.

Избегайте общественного Wi-Fi

Wi-Fi-сети в общественных местах могут выручить, когда нет мобильного интернета, однако большинство публичных сетей Wi-Fi не защищены. По словам специалистов, хакеры могут легко получить контроль над сетью и подключиться к любому соединению.

Злоумышленники могут увидеть, какие сайты вы посещаете, ваши учетные записи и пароли. Более того, хакеры могут устанавливать вредоносное программное обеспечение на гаджет, что отслеживать активность его владельца и похищать данные.

Обновляйте программы и ОС

Как отмечают эксперты, обновления включают не только новые и улучшенные функции, но и исправления уязвимостей и обновления безопасности. К примеру, одно из последних обновлений безопасности Microsoft Windows исправляет уязвимость, которая позволяла злоумышленникам получать доступ к устройствам ОС Windows.

"Крайне важно обновить ОС и набор инструментов приложений, чтобы предотвратить использование уязвимостей и сохранить ваши данные в безопасности", — подчеркнули в National Cybersecurity Alliance.

Избегайте незнакомых ссылок

По данным организации, для получения данных злоумышленники часто используют так называемые фишинговые ссылки. После нажатия на такой линк гаджет с большой вероятностью может быть заражен вредоносным ПО. Кроме того, такие страницы иногда требуют ввести данные, которые предоставляют киберпреступникам доступ к банковскому счету.

Чтобы обезопасить свои данные, никогда не стоит нажимать на ссылки в электронных письмах, в которых вас просят подтвердить вашу личную информацию. Также рекомендуется не нажимать на адреса электронной почты, которые слишком длинные, выглядят подозрительно и включают текст, внушающий тревогу.

Не делитесь личной информацией

По словам экспертов, многие люди делятся своим местоположением в социальных сетях, заполняют опросы для получения бесплатных подарков и подписываются на рассылки разных сайтов, чтобы получить доступ к бонусам. Совершая подобные действия, стоит, как минимум, ознакомиться с политикой конфиденциальности сайта.

"Первая линия защиты ваших персональных данных — это вы. Если вы делитесь своей личной информацией в сети, вы рискуете, что она утечет, как только компания, с которой вы поделились данными, будет взломана", — предупреждают в организации.

Используйте продукты кибербезопасности

Как отмечают в National Cybersecurity Alliance, все популярные программы кибербезопасности, как правило, имеют версию для личного использования. Подобные продукты устройства и подключения в режиме реального времени, автоматически сканируют USB-флешки и могут защитить гаджеты от вирусов.

"Вам следует по крайней мере использовать брандмауэр и антивирусное программное обеспечение", — считают эксперты

Не используйте личные гаджеты на работе

Многие работодатели требуют, чтобы сотрудники использовали для выхода в интернет зашифрованную частную сеть компании. Таким образом все личные данные персонала проходят через сеть, которой управляет данная компания.

Это значит, что компания может просматривать данные своих сотрудников и даже сохранять их. Тогда в случае кибератаки на компанию данные могут быть украдены.

Отслеживайте активность на устройствах

По словам экспертов, мониторинг может помочь защитить данные и предотвратить нарушения кибербезопасности. Для этого существуют специально разработанные инструменты, которые присылают пользователю уведомления о подозрительных процессах.

Среди рекомендованных программ — Nagios Core для мониторинга сетевой активности, Apps Tracker для отслеживания использования приложений или Kiwi Application Monitor для получения уведомлений, когда приложения запускают внешние программы.

Делайте резервное копирование данных

Во многих современных гаджетах есть функция удаленного стирания данных. Она может пригодиться для защиты данных, если устройство потерялось или было украдено. Чтобы не потерять в таком случае собственные данные, эксперты советуют делать резервные копии в облаке.

Напомним, киберполиция Одесской области разоблачила 23-летнего жителя города Березовка, который продавал персональные данные украинцев через мобильное приложение Telegram.

Недавняя крупная утечка документов Google также показала, что поисковая система собирает и потенциально использует "запрещенные" данные для ранжирования веб-страниц.