Интернет просто "исчезает": результаты новых исследований шокируют экспертов

Согласно исследованиям, под угрозой оказались, в частности, важная правительственная информация, новости, академические ссылки и данные из соцсетей.

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Исследователи из Pew Internet & American Life Project выявили, что интернет становится все более нестабильным и все больше веб-страниц исчезают. Об этом пишет ECOticias.

В статье говорится, что эксперты "шокированы" странным явлением. Согласно исследованиям, 39% всех активных веб-страниц с 2013 года уже исчезли. Кроме того, по данным центра Pew Research Center, также исчезли 9% веб-страниц, созданных между 2013 и 2023 годами. Речь идет о важной правительственной информации, новостных статьях и академических ссылках.

В частности, от этой проблемы страдает популярный онлайн-ресурс Wikipedia. Более половины статей на сайте содержат по крайней мере одну неработающую ссылку. Это явление, называемое "гниением ссылок", происходит, когда гиперссылки ломаются или их целевые веб-сайты больше не существуют.

Проблема затрагивает не только обычные веб-сайты, но и социальные сети. Так, 15% твитов удаляются в течение нескольких месяцев после публикации, а целые аккаунты социальных сетей могут "исчезнуть одним щелчком мыши".

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"Это явление приводит к леденящему душу вопросу: сможем ли мы сохранить интернет для будущих поколений или наша цифровая история находится под угрозой окончательной утраты?", — говорится в статье.

Как отмечают в издании, такие организации, как Internet Archive ведут борьбу за сохранение цифровой истории, однако к решению проблемы должны подключиться правительства и частные компании. В частности, речь идет о реализации государственной политики, направленной на сохранение критически важных цифровых ресурсов. Отдельные лица также могут внести свой вклад, через такие простые действия, как резервное копирование данных, сохранение веб-страниц и участие в проектах архивирования.

"В эту эпоху быстро исчезающей цифровой информации важнее, чем когда-либо, обеспечить выживание нашего онлайн-наследия для будущих поколений, чтобы они могли изучать, ссылаться и понимать его", — сказано в публикации.

Напомним, профессор Амстердамского университета прикладных наук Герт Ловинк, считает, что рано или поздно интернет станет непригоден в качестве площадки для обмена мнениями.

Также сообщалось, что стартап по ИИ-поиску Perplexity хочет изменить то, как люди используют интернет, но делает это, нарушая правила сетевого этикета.