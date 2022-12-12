"Интернет просто исчезнет": ученый рассказал как это случится, когда и почему

"Я верю, что люди начнут избегать технологий и я вижу предпосылки к этому, — утверждает профессор Герт Ловинк.

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Профессор Амстердамского университета прикладных наук Герт Ловинк, считает, что рано или поздно Интернет станет непригоден в качестве площадки для обмена мнениями. Это и станет причиной того, что люди перестанут пользоваться Сетью столь часто и столь много, пишет techxplore.com.

Ловинк полагает, что Сеть полна недостатков, особенно тогда, когда речь заходит об обмене мнениями. Он утверждает, что Интернет (частично) исчезнет, ​​и мы будем вынуждены отказаться от своей зависимости от технологий. Причина еще и в том, что продукты, дающие нам доступ к контенту или общению, не являются децентрализованными, т.к. они сосредоточены в руках BigTech-компаний, а те, в свою очередь, не заботятся о правах людей, даже если видят, что их продукты вызывают привыкание и зависимость.

Профессор многие годы исследовал Википедию, поисковые системы, социальные сети и криптовалюты, а также онлайн-модели получения прибыли, и приходил ко мнению, что Интернет "неисправен", но его можно и нужно "починить". Однако в течение последних месяцев, Ловинк начал менять свое мнение в обратную сторону. Теперь он говорит, что "может наступить момент, когда это ("починка" Сети) станет невозможным, и тогда неблагоприятные последствия уже нельзя будет контролировать. Интернет теряет популярность, и BigTech, вероятно, тоже уже знает об этом. Марк Цукерберг отошел от своих социальных сетей и запустил Meta, как будто все в порядке, и мы можем просто начать все сначала, но Сеть явно уже "сломана".

Герд Ловинк говорит, что пользователи чересчур зависят от социальных сетей и приложений. Молодые люди все чаще страдают тревожными расстройствами, имеют заниженную самооценку, перестают мыслить критически, их кратковременная память ухудшается, внимание становится рассеянным и фрагментарным. Именно это делает Сеть менее популярным инструментом для общения. "Так называемой свободы самовыражения на самом деле больше не существует", — утверждает Ловинк. "Я уже вижу признаки того, что люди все меньше и меньше публикуют свое мнение в Сети".

Давление на пользователей оказывают не только компании, но и государства, которые используют технологии, чтобы следить за своими гражданами и знать о них все.

"В Китае вы не можете сесть на поезд, если у вас "неправильное" мнение. В США вы должны поделиться всеми своими профилями в социальных сетях, если хотите подать заявку на визу. В Западной Европе все еще не так плохо, но вашу онлайн-активность теперь настолько легко отследить, что в определенный момент люди больше не смогут путешествовать, получать ипотеку или страховку", — пишет он.

И именно этот "изощренный контроль" станет настолько распространенным, что люди в конечном итоге отвернутся от Интернета, считает Ловинк. "Я верю, что люди начнут избегать технологий".

Ученый предлагает несколько сценариев развития событий, среди которых есть и сценарий под названием "Интернет вымирания". Он предвидит будущее, в котором некоторые услуги больше не будут доступны — в том числе в свете геополитической ситуации и климатического кризиса — и это приведет к ограничению доступа к Интернету или отключению "от него".

Идея потери подключения к Интернету может показаться немыслимой, особенно для молодежи, но необходимо критически взглянуть на будущее. "Год назад перспектива остаться без газа была невообразимой, а сейчас это реальность, учитывая ситуацию с Россией. Точно так же, учитывая климатические проблемы, возможно, что электроинфраструктура выйдет из строя и Интернет просто исчезнет. Поскольку все население зависит от него, такие люди, как Илон Маск, обязательно предложат очень дорогое и эксклюзивное спутниковое соединение".

Ранее мы сообщали о том, что исследователи придумали метод безопасного поиска информации в Интернете. Можно будет искать данные тайно, не выдавая информацию о себе.