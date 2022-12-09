Новый способ быстрого и анонимного поиска в Сети работает в 30 лучше, чем известные методы

Новое исследование позволяет пользователям искать информацию, не раскрывая свои запросы, на основе метода, который в 30 раз быстрее, чем аналогичные предыдущие методы.

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В течение десятилетий исследователи разрабатывали методы, которые позволяют пользователям искать информацию в базах данных в частном порядке, но эти методы слишком "медленные", чтобы их можно было эффективно использовать на практике. Исследователи из Массачусетского технологического института (США) разработали схему поиска конфиденциальной информации, которая примерно в 30 раз быстрее, чем другие подобные способы. Новый метод позволит пользователю выполнять поиск в онлайн-базе данных, не раскрывая свой запрос серверу. Более того, он основан на простом алгоритме, пишет news.mit.edu.

Как личные данные попадают к рекламодателям

Поиск в Интернете может раскрыть информацию, которую пользователь предпочел бы сохранить в тайне. Например, когда кто-то ищет симптомы болезней в Сети, он, тем самым, передает информацию о состоянии своего здоровья поисковику вроде Google. Потом эти данные попадают в медицинскую онлайн-базу типа WebMD, а оттуда — к сотням рекламодателей и деловых партнеров этих компаний.

Не выдавать свои личные данные и при этом найти в Сети то, что вам нужно поможет новая разработка ученых из MIT, которая не позволит приложениям для обмена сообщениями узнать, о чем вы пишете или говорите и даже то, кем является адресат.

Исследователи поставили цель — вернуть пользователям контроль над их собственными данными. В долгосрочной перспективе они хотели бы, чтобы просмотр веб-страниц был таким же приватным, как если бы человек читал книгу у себя дома или в библиотеке. Работа над усовершенствованием метода еще не окончена, но уже сегодня он показывает неплохие результаты.

[ + – ] Люди смогут искать любую информацию, не сообщая данных о себе Фото: Pexels

Как интернет-пользователи смогут хранить конфиденциальность данных

Первые схемы поиска частной информации были разработаны в 1990-х годах исследователями Массачусетского технологического института. Эти методы позволяют пользователю взаимодействовать с удаленным сервером, на котором находится база данных, при этом сервер не знает, что именно просматривает пользователь.

Чтобы сохранить конфиденциальность, сервер "контактирует" с каждым элементом в базе данных, а не отдельно с теми элементами, которые просматривает юзер. Таким образом, он не может определить, какую именно запись ищет или читает пользователь. Однако чем больше база данных, тем сложнее серверу ее обрабатывать, и тем медленнее будет работать поиск.

Ученые разработали протокол Simple PIR, чтобы запросы пользователей обрабатывались быстрее. Суть протокола в том, чтобы заставить сервер выполнять большую часть базовой криптографической работы заранее, еще до того, как клиент отправит запрос. На этом этапе предварительной обработки создается структура данных, содержащая сжатую информацию о содержимом базы данных, которую юзер загружает перед отправкой запроса. В некотором смысле эта структура данных является как бы подсказкой для клиента о том, что находится в базе данных. Как только клиент получает эту подсказку, он может делать неограниченное количество запросов, и эти запросы будут намного короче отправляемых им сообщений, пояснили разработчики.

Например, чтобы запросить базу данных размером 1 Гб, клиенту потребуется загрузить подсказку размером 124 Мб. Это увеличивает затраты на связь, что может затруднить реализацию метода на реальных устройствах. Чтобы уменьшить размер подсказки, был разработан другой протокол — Double PIR. В итоге, подсказка для базы данных размером 1 Гб будет составлять всего 16 Мб.

Исследователи протестировали протоколы Simple PIR и Double PIR, применив их к задаче, в которой клиент пытается проверить определенную часть информации о веб-сайте, чтобы убедиться, что посещение сайта безопасно. Чтобы сохранить конфиденциальность, пользователь не может раскрыть адрес проверяемого веб-сайта. Сохранить конфиденциальность при скорости около 10 Гб/с оказалось вполне реальной задачей. Ученые отметили, что иные подобные схемы могли обеспечить пропускную способность только около 300 Мб/с.

Данный метод приближается к теоретическому пределу скорости для поиска частной информации — это почти самая быстрая из возможных схем, где сервер "контактирует" с каждой записью в базе данных.

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