"Інтернет просто зникне": вчений розповів як це станеться, коли та чому

"Я вірю, що люди почнуть уникати технологій, і я бачу передумови до цього", — стверджує професор Герт Ловінк.

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Професор Амстердамського університету прикладних наук Герт Ловінк вважає, що рано чи пізно інтернет стане непридатним як майданчик для обміну думками. Це й стане причиною того, що люди перестануть користуватися мережею так часто і багато, пише techxplore.com.

Ловінк вважає, що мережа сповнена недоліків, особливо тоді, коли йдеться про обмін думками. Він стверджує, що інтернет (частково) зникне, і ми будемо змушені відмовитися від своєї залежності від технологій. Причина ще й у тому, що продукти, які дають нам доступ до контенту чи спілкування, не децентралізовані, оскільки вони зосереджені в руках BigTech-компаній, а ті, зі свого боку, не дбають про права людей, навіть якщо бачать, що їхні продукти викликають звикання і залежність.

Професор багато років досліджував Вікіпедію, пошукові системи, соціальні мережі та криптовалюти, а також онлайн-моделі отримання прибутку, і доходив думки, що інтернет "несправний", але його можна та потрібно "відремонтувати". Проте протягом останніх місяців Ловінк почав змінювати свою думку в зворотний бік. Тепер він каже, що "може настати момент, коли це ("лагодження" мережі) стане неможливим, і тоді несприятливі наслідки вже не можна буде контролювати. Інтернет втрачає популярність, і BigTech, ймовірно, теж уже знає про це. Марк Цукерберг відійшов від своїх соціальних мереж і запустив Meta, ніби все гаразд, і ми можемо просто почати все спочатку, але мережа очевидно вже "зламана".

Герд Ловінк каже, що користувачі залежать від соціальних мереж і додатків. Молоді люди все частіше страждають на тривожні розлади, мають занижену самооцінку, перестають мислити критично, їх короткочасна пам'ять погіршується, увага стає розсіяною і фрагментарною. Саме це робить мережу менш популярним інструментом спілкування. "Так званої свободи самовираження насправді більше не існує", — стверджує Ловінк. "Я вже бачу ознаки того, що люди все менше публікують свою думку в мережі".

Тиск на користувачів чинять не тільки компанії, а й держави, які використовують технології, щоб стежити за своїми громадянами та знати про них усе.

"У Китаї ви не можете сісти на потяг, якщо у вас "неправильна" думка. У США ви повинні поділитися всіма своїми профілями в соціальних мережах, якщо хочете подати заявку на візу. У Західній Європі все ще не так погано, але вашу онлайн-активність тепер настільки легко відстежити, що певного моменту люди більше не зможуть подорожувати, отримувати іпотеку чи страхування", — пише він.

І саме цей "витончений контроль" стане настільки поширеним, що люди зрештою відвернуться від інтернету, вважає Ловінк. "Я вірю, що люди почнуть уникати технологій".

Учений пропонує кілька сценаріїв розвитку подій, серед яких є сценарій під назвою "Інтернет вимирання". Він передбачає майбутнє, в якому деякі послуги більше не будуть доступні — зокрема у світлі геополітичної ситуації та кліматичної кризи — і це призведе до обмеження доступу в інтернет або відключення "від нього".

Ідея втрати підключення до інтернету може бути немислимою, особливо для молоді, але необхідно критично поглянути на майбутнє. "Рік тому перспектива залишитися без газу була неймовірною, а зараз це реальність, враховуючи ситуацію з Росією. Так само, враховуючи кліматичні проблеми, можливо, що електроінфраструктура вийде з ладу й інтернет просто зникне. Оскільки все населення залежить від нього, такі люди, як Ілон Маск, обов'язково запропонують дуже дороге й ексклюзивне супутникове з'єднання”.

Раніше ми повідомляли про те, що дослідники вигадали метод безпечного пошуку інформації в інтернеті. Можна буде шукати дані таємно, не надаючи інформації про себе.