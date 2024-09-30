Інтернет просто "зникає": результати нових досліджень шокують експертів

Згідно з дослідженнями, під загрозою опинилися, зокрема, важлива урядова інформація, новини, академічні посилання і дані з соцмереж.

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Дослідники з Pew Internet & American Life Project виявили, що інтернет стає дедалі нестабільнішим і все більше вебсторінок зникають. Про це пише ECOticias.

У статті йдеться, що експерти "шоковані" дивним явищем. Згідно з дослідженнями, 39% усіх активних вебсторінок з 2013 року вже зникли. Крім того, за даними центру Pew Research Center, також зникли 9% вебсторінок, створених між 2013 і 2023 роками. Йдеться, зокрема, про важливу урядову інформацію, новинні статті та академічні посилання.

Зокрема, від цієї проблеми страждає популярний онлайн-ресурс Wikipedia. Більш ніж половина статей на сайті містять принаймні одне неробоче посилання. Це явище, зване "гниттям посилань", відбувається, коли гіперпосилання ламаються або їхніх цільових вебсайтів більше немає.

Проблема зачіпає не тільки звичайні вебсайти, а й соціальні мережі. Так, 15% твітів видаляються протягом кількох місяців після публікації, а цілі акаунти соціальних мереж можуть "зникнути одним кліком мишки".

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"Можуть зіткнутися з проблемою": що буде зі зв'язком та інтернетом в Україні за довгих блекаутів

"Це явище призводить до моторошного для душі питання: чи зможемо ми зберегти інтернет для майбутніх поколінь, чи наша цифрова історія перебуває під загрозою остаточної втрати?", — ідеться в статті.

Як зазначають у виданні, такі організації, як Internet Archive, ведуть боротьбу за збереження цифрової історії, однак до розв'язання проблеми мають долучитися уряди та приватні компанії. Зокрема, йдеться про реалізацію державної політики, спрямованої на збереження критично важливих цифрових ресурсів. Окремі особи також можуть зробити свій внесок, через такі прості дії, як резервне копіювання даних, збереження вебсторінок і участь у проєктах архівування.

"У цю епоху цифрової інформації, яка швидко зникає, важливіше, ніж будь-коли, забезпечити виживання нашої онлайн-спадщини для майбутніх поколінь, щоб вони могли вивчати, посилатися і розуміти його", — сказано в публікації.

Нагадаємо, професор Амстердамського університету прикладних наук Герт Ловінк, вважає, що рано чи пізно інтернет стане непридатним як майданчик для обміну думками.

Також повідомлялося, що стартап із ШІ-пошуку Perplexity хоче змінити те, як люди використовують інтернет, але робить це, порушуючи правила мережевого етикету.