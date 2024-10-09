Дедалі більше користувачів мережі під загрозою: експерти розповіли, як захистити свої дані

Зловмисники можуть отримати дані через фішингові посилання, соцмережі, опитування і навіть Wi-Fi-мережі в громадських місцях.

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Кількість витоків даних зростає з кожним роком і онлайн-безпека стає великою проблемою. Так, за останній рік їхня кількість зросла на 15%. У зв'язку з цим американська організація National Cybersecurity Alliance опублікувала 10 порад, які допоможуть захистити дані в інтернеті.

Використовуйте VPN

За словами експертів, використання VPN-сервісів — один із найефективніших способів захистити свої дані. Постачальники послуг VPN використовують протоколи шифрування промислового рівня, як-от OpenVPN, IPSec/IKEv2 і L2TP/IPSec, щоб забезпечити вам наскрізне шифрування. Це означає, що під час використання VPN ваші дані будуть зашифровані.

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"Навіть якщо комусь вдасться під'єднатися до вашого з'єднання і вкрасти ваші дані, він не зможе їх розшифрувати і використовувати", — зазначають в організації.

Крім шифрування даних, VPN-сервіси також маскують IP-адресу, тим самим захищаючи вашу конфіденційність і анонімність. Додатковий бонус полягає в тому, що VPN дає доступ до геоблокованого контенту.

Не зберігайте паролі

Багато браузерів і застосунків пропонують користувачам зберегти пароль. Однак, якщо гаджет загубиться або буде вкрадений, то сторонні люди можуть отримати доступ до всіх облікових записів, де збережені паролі.

Зважаючи на це, експерти радять відключити автоматичне збереження паролів і видалити вже збережені паролі. Ще одна порада — використовувати менеджер паролів, який дає змогу зберігати ваші паролі в одному місці та захищати їх головним паролем.

Уникайте громадського Wi-Fi

Wi-Fi-мережі в громадських місцях можуть виручити, коли немає мобільного інтернету, проте більшість публічних мереж Wi-Fi не захищені. За словами фахівців, хакери можуть легко отримати контроль над мережею і підключитися до будь-якого з'єднання.

Зловмисники можуть побачити, які сайти ви відвідуєте, ваші облікові записи та паролі. Ба більше, хакери можуть встановлювати шкідливе програмне забезпечення на гаджет, що відстежуватиме активність його власника та викрадатиме дані.

Оновлюйте програми та ОС

Як зазначають експерти, оновлення включають не тільки нові та поліпшені функції, а й виправлення вразливостей та оновлення безпеки. Наприклад, одне з останніх оновлень безпеки Microsoft Windows виправляє вразливість, яка давала змогу зловмисникам отримувати доступ до пристроїв ОС Windows.

"Вкрай важливо оновити ОС і набір інструментів застосунків, щоб запобігти використанню вразливостей і зберегти ваші дані в безпеці", — наголосили в National Cybersecurity Alliance.

Уникайте незнайомих посилань

За даними організації, для отримання даних зловмисники часто використовують так звані фішингові посилання. Після натискання на такий лінк гаджет з великою ймовірністю може бути заражений шкідливим ПЗ. Крім того, такі сторінки іноді вимагають ввести дані, які надають кіберзлочинцям доступ до банківського рахунку.

Щоб убезпечити свої дані, ніколи не варто натискати на посилання в електронних листах, у яких вас просять підтвердити вашу особисту інформацію. Також рекомендується не натискати на адреси електронної пошти, які надто довгі, мають підозрілий вигляд і включають текст, що вселяє тривогу.

Не діліться особистою інформацією

За словами експертів, багато людей діляться своїм місцем розташування в соціальних мережах, заповнюють опитування для отримання безкоштовних подарунків і підписуються на розсилки різних сайтів, щоб отримати доступ до бонусів. Здійснюючи подібні дії, варто, як мінімум, ознайомитися з політикою конфіденційності сайту.

"Перша лінія захисту ваших персональних даних — це ви. Якщо ви ділитеся своєю особистою інформацією в мережі, ви ризикуєте, що вона витече, щойно компанію, з якою ви поділилися даними, буде зламано", — попереджають в організації.

Використовуйте продукти кібербезпеки

Як зазначають у National Cybersecurity Alliance, усі популярні програми кібербезпеки, як правило, мають версію для особистого використання. Подібні продукти пристрої та підключення в режимі реального часу, автоматично сканують USB-флешки і можуть захистити гаджети від вірусів.

"Вам слід принаймні використовувати брандмауер і антивірусне програмне забезпечення", — вважають експерти.

Не використовуйте особисті гаджети на роботі

Багато роботодавців вимагають, щоб співробітники використовували для виходу в інтернет зашифровану приватну мережу компанії. Таким чином усі особисті дані персоналу проходять через мережу, якою керує ця компанія.

Це означає, що компанія може переглядати дані своїх співробітників і навіть зберігати їх. Тоді в разі кібератаки на компанію дані можуть бути вкрадені.

Відстежуйте активність на пристроях

За словами експертів, моніторинг може допомогти захистити дані та запобігти порушенням кібербезпеки. Для цього існують спеціально розроблені інструменти, які надсилають користувачеві повідомлення про підозрілі процеси.

Серед рекомендованих програм — Nagios Core для моніторингу мережевої активності, Apps Tracker для відстеження використання застосунків або Kiwi Application Monitor для отримання повідомлень, коли застосунки запускають зовнішні програми.

Робіть резервне копіювання даних

У багатьох сучасних гаджетах є функція віддаленого стирання даних. Вона може стати в пригоді для захисту даних, якщо пристрій загубився або був вкрадений. Щоб не втратити в такому разі власні дані, експерти радять робити резервні копії в хмарі.

Нагадаємо, кіберполіція Одеської області викрила 23-річного жителя міста Березівка, який продавав персональні дані українців через мобільний додаток Telegram.

Нещодавній великий витік документів Google також показав, що пошукова система збирає і потенційно використовує "заборонені" дані для ранжування веб-сторінок.