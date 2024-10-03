Чоловік продавав у Telegram персональні дані 100 000 українців (фото)

Жителю Одеської області, який пропонував купити особисті дані громадян "цінами, нижчими за ринкові", тепер загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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Кіберполіція Одеської області викрила 23-річного жителя міста Березівка, який продавав персональні дані українців через мобільний додаток Telegram. Про це повідомила пресслужба Кіберполіції України.

Правоохоронці з'ясували, що зловмисник розмістив у кількох групах одного з мобільних додатків оголошення про продаж баз персональних даних громадян України за "цінами, нижчими за ринкові". Назву додатка не уточнюють, однак, з огляду на фото, йдеться про месенджер Telegram.

Оголошення про продаж персональних даних у Telegram Фото: преслужба Киберполіції

Молодий чоловік пропонував купити персональні дані клієнтів одного з приватних підприємств. Зокрема, йдеться про прізвища, по батькові та номери мобільних телефонів. Незабаром у чоловіка з'явився клієнт, який перерахував на його банківську карту гроші в обмін на дані 50 осіб. За словами слідчого Олександра Кожухова, інформація могла бути цікава особам, які займаються шахрайством, просуванням бізнесу тощо.

Правоохоронці провели обшук вдома у зловмисника, вилучивши ноутбук із персональними даними 100 тисяч українців, мобільний телефон та інші речові докази. За інформацією поліції, молодий чоловік діяв не один, але особи його спільників поки що не встановлені.

Правоохоронці викрили торговця особистими даними Фото: преслужба Киберполіції

Чоловікові висунули обвинувачення за ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років. Суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 60 560 гривень, яким він скористався.

Нагадаємо, Національний координаційний центр кібербезпеки Ради національної безпеки і оборони України ухвалив рішення обмежити використання месенджера Telegram в органах державної влади, військових формуваннях і на об'єктах критичної інфраструктури.

Раніше Міністерство внутрішніх справ України також заблокувало Telegram-канал, який адмініструвався з території Російської Федерації і поширював інформацію про теракти у Львові.