Глава Тернопольского облсовета восстановился в должности через суд, но ненадолго: детали

Суд удовлетворил апелляцию Головко о восстановлении в должности и выплате заработной платы за прогулы. Впрочем, в тот же день депутаты облсовета повторно проголосовали за его увольнение.

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Михаила Головко восстановили в должности председателя Тернопольского областного совета через суд, но в тот же день местные депутаты проголосовали за увольнение его увольнения. Восьмой апелляционный суд во Львове 1 августа удовлетворил иск Головко о восстановлении в должности и выплате зарплаты за вынужденный прогул в размере 591 тысяча гривен. Эту информацию подтвердил сам политик в комментарии "Суспільному".

Пресс-секретарь Тернопольского областного совета Роман Яворский рассказал, что депутаты знают о результатах суда, но еще ожидали полный текст решения.

"Пока нет официального решения суда, комментировать восстановление Михаила Головко в должности председателя Тернопольского областного совета не будут", — заявил Яворский.

В тот же день, 1 августа, 40 депутатов Тернопольского облсовета единогласно поддержали на голосовании увольнение Головко, сообщает "Укринформ".

Заметим, что Головко уволили с должности председателя Тернопольского областного совета 26 октября 2023 года и это решение было поддержано единогласно. Он обжаловал увольнение в суде, но Тернопольский окружной административный суд отказал ему в удовлетворении иска.

6 июля 2023 года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры подал ходатайство в Высший антикоррупционный суд об отстранении Головко. Суд рассмотрел дело 13 и 17 июля, но отказал в удовлетворении ходатайства прокурора, после чего прокуроры подали апелляцию.

Головко был в отпуске с 12 июля, а его обязанности исполнял первый заместитель Владимир Болещук. Головко продлил отпуск с 3 октября до 15 ноября. Во время этого отпуска сессии областного совета проводились без него. 26 октября 2023 года депутаты проголосовали за его увольнение.

Напомним, что в конце июня главу Тернопольского областного совета и двух заместителей начальника военной администрации задержали сотрудники НАБУ в момент передачи третьего транша взятки, которую они требовали у местного бизнесмена. В целом речь шла о 2,4 млн грн.

Суд назначил два месяца ареста или залог в размере 805 тыс. гривен. Впоследствии его выплатили, а Михаила Головко отпустили из СИЗО.