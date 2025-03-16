Складные смартфоны уже выходят из моды: эксперты рассказали почему это так (фото)

Если компании не начнут разрабатывать складные устройства стоимостью ниже 1000 долларов, людям будет трудно себе их позволить.

Related video

Samsung вернула моду на складные телефоны в 2019 году. Galaxy Fold вызвал ажиотаж в отрасли, и другие бренды надеялись повторить его триумф. Спустя 5 лет, похоже, "раскладушки" утратили популярность. Несмотря на то, что такие бренды, как Google, Xiaomi, Huawei, Samsung и Motorola, вкладывают значительные инвестиции, реакцию пользователей можно назвать. Многие жалуются на громоздкость, высокую цену и недолговечность гаджетов такого типа. Остается вопрос, могут ли складные телефоны продолжать формировать рынок или они выходят из моды, пишет androidpolice.com.

Кстати, Samsung показала весьма нетипичный смартфон на MWC 2025. Южнокорейский бренд продемонстрировал странный двойной раскладной телефон. Этот концепт, названный Asymmetric Flip, выглядит как модель Galaxy Z Flip, но с двумя складывающимися внутрь шарнирами.

Стоят ли "раскладушки" своих денег

Складные телефоны предлагают почти планшетный экран, улучшая возможности многозадачности для специалистов. Они также выглядят круто, имея футуристический дизайн. В течение первого года после выпуска Fold от Samsung покупатели жаловались — конструкция шарнира была недостаточно прочной, что, возможно, было причиной того, что люди боялись покупать складные устройства. Со временем, с большими инвестициями, прочность улучшилась, но какой ценой?

Google Pixel Fold продается по цене 1800 долларов, как и Galaxy Fold 6. Для сравнения: флагманский Pixel Pro стоит менее 1000 долларов. Это большая разница в цене, делающая "раскладушки" чем-то вроде предметов класса люкс. Кроме того, такие смартфоны по-прежнему не могут сравниться с обычными моделями по времени работы от одного заряда батареи или характеристикам камеры.

Да и проблема с шарниром остались. Большинство "раскладушек" используют сверхтонкое стекло, покрытое пластиком. Такая конструкция делает их менее прочными, по сравнению с Gorilla Glass на обычных смартфонах. Также есть складка из-за которой ни один складной телефон не может иметь идеально гладкий экран. Всегда будет видна линия сгиба, делающая просмотр, игры или создание заметок раздражающими.

Экраны имеют IP-защиту от воды, но многие пользователи жаловались на защиту от пыли, что означает, что эти телефоны не такие прочные. Шарнирный механизм позволяет песку, пыли и другим мелким частицам попадать в корпус, что со временем сокращает его долговечность.

Наконец, хотя одним из главных преимуществ складных телефонов является многозадачность, разработка программного обеспечения все еще хромает. Многие приложения не в полной мере используют большую площадь экрана, доступную на складных устройствах. Например, Instagram получил обновление пользовательского интерфейса для больших экранов только в 2023 году, — через 4 года после запуска первого Galaxy Fold. Многие приложения по-прежнему не поддерживают многооконный режим должным образом, что делает складные устройства менее полезными для активных пользователей.

Складные смартфоны Galaxy Fold Galaxy Flip Фото: androidpolice.com

Продажи снижаются, но надежда все еще есть

Вопрос о том, уходят ли складные телефоны с рынка, — это скорее факт, чем предположение. В 2024 году Samsung столкнулась с 21-процентным снижением продаж "раскладушек", несмотря на то, что является одним из крупнейших производителей в этой категории. Компания Statista также сообщила о продажах всего 18 млн складных смартфонов, что составляет лишь малую часть от 1,2 млрд смартфонов-моноблоков, проданных по всему миру.

Но даже не смотря на такие данные, технологические бренды все еще хотят инвестировать в складные устройства. Samsung собирается выпустить следующую версию Galaxy Fold. Motorola, Xiaomi и Apple, которая, по слухам, выпустит складной телефон в 2026 году, активно инвестируют в складные технологии.

Однако покупатели пока колеблются. Недавний опрос CNET показал, что 52% респондентов не заинтересованы в покупке складного телефона. Данные будут меняться ежегодно, но они говорят о том, что спустя 5 лет после запуска этой технологии потребители в ней не слишком заинтересованы.

Складной смартфон Xiaomi Фото: Xiaomi

Окончательный вердикт: останутся ли складные телефоны?

С учетом продолжающихся инвестиций в складные телефоны и слухов о том, что Samsung может выпустить смартфон с тройным складыванием, кажется маловероятным, что производители вскоре откажутся от них.

Недавно Google выпустила Pixel 9 Pro Fold, и, несмотря на его высокую цену, он получил в основном положительные отзывы. Если компании не начнут разрабатывать складные устройства стоимостью ниже 1000 долларов, людям будет трудно себе их позволить. С такими бюджетными вариантами, как Google Pixel 8a, Apple iPhone SE и Samsung Galaxy A, трудно поверить, что покупатели выберут дорогие складные устройства, если только прочность не улучшится, а цены не снизятся.

Ранее мы писали, что эксперты назвали 6 причин, по которым не стоит покупать складной смартфон. Слабая батарея, складка посреди экрана, отслаивающаяся защитная пленка и другие факторы, которые явно говорят не в пользу "раскладушек".