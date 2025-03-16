Складні смартфони вже виходять з моди: експерти розповіли чому це так (фото)

Якщо компанії не почнуть розробляти складні пристрої вартістю нижче 1000 доларів, людям буде важко собі їх дозволити.

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Samsung повернула моду на складні телефони у 2019 році. Galaxy Fold викликав ажіотаж у галузі, й інші бренди сподівалися повторити його тріумф. Через 5 років, схоже, "розкладачки" втратили популярність. Незважаючи на те, що такі бренди, як Google, Xiaomi, Huawei, Samsung і Motorola, вкладають значні інвестиції, реакцію користувачів можна назвати. Багато хто скаржиться на громіздкість, високу ціну і недовговічність гаджетів такого типу. Залишається питання, чи можуть складні телефони продовжувати формувати ринок або вони виходять з моди, пише androidpolice.com.

До речі, Samsung показала вельми нетиповий смартфон на MWC 2025. Південнокорейський бренд продемонстрував дивний подвійний розкладний телефон. Цей концепт, названий Asymmetric Flip, схожий на модель Galaxy Z Flip, але з двома шарнірами, що складаються всередину.

Чи варті "розкладачки" своїх грошей

Складні телефони пропонують майже планшетний екран, покращуючи можливості багатозадачності для фахівців. Вони також виглядають круто, маючи футуристичний дизайн. Протягом першого року після випуску Fold від Samsung покупці скаржилися — конструкція шарніра була недостатньо міцною, що, можливо, було причиною того, що люди боялися купувати складні пристрої. Згодом, з великими інвестиціями, міцність покращилася, але якою ціною?

Google Pixel Fold продається за ціною 1800 доларів, як і Galaxy Fold 6. Для порівняння: флагманський Pixel Pro коштує менше 1000 доларів. Це велика різниця в ціні, що робить "розкладачки" чимось на зразок предметів класу люкс. Крім того, такі смартфони, як і раніше, не можуть зрівнятися зі звичайними моделями за часом роботи від одного заряду батареї або характеристиками камери.

Та й проблема з шарніром залишилися. Більшість "розкладачок" використовують надтонке скло, покрите пластиком. Така конструкція робить їх менш міцними, порівняно з Gorilla Glass на звичайних смартфонах. Також є складка через яку жоден складаний телефон не може мати ідеально гладкий екран. Завжди буде видно лінію згину, що робить перегляд, ігри або створення нотаток дратівливими.

Екрани мають IP-захист від води, але багато користувачів скаржилися на захист від пилу, що означає, що ці телефони не такі міцні. Шарнірний механізм дає змогу піску, пилу та іншим дрібним частинкам потрапляти в корпус, що з часом скорочує його довговічність.

Нарешті, хоча однією з головних переваг складних телефонів є багатозадачність, розробка програмного забезпечення все ще кульгає. Багато додатків не повною мірою використовують велику площу екрана, доступну на складних пристроях. Наприклад, Instagram отримав оновлення призначеного для користувача інтерфейсу для великих екранів тільки в 2023 році, — через 4 роки після запуску першого Galaxy Fold. Багато додатків, як і раніше, не підтримують багатовіконний режим належним чином, що робить складні пристрої менш корисними для активних користувачів.

Складні смартфони Galaxy Fold Galaxy Flip Фото: androidpolice.com

Продажі знижуються, але надія все ще є

Питання про те, чи йдуть складні телефони з ринку, — це радше факт, ніж припущення. У 2024 році Samsung зіткнулася з 21-відсотковим зниженням продажів "розкладачок", незважаючи на те, що є одним з найбільших виробників у цій категорії. Компанія Statista також повідомила про продажі всього 18 млн складних смартфонів, що становить лише малу частину від 1,2 млрд смартфонів-моноблоків, проданих по всьому світу.

Але навіть не дивлячись на такі дані, технологічні бренди все ще хочуть інвестувати в складні пристрої. Samsung збирається випустити наступну версію Galaxy Fold. Motorola, Xiaomi і Apple, яка, за чутками, випустить складаний телефон у 2026 році, активно інвестують у складні технології.

Однак покупці поки що вагаються. Нещодавнє опитування CNET показало, що 52% респондентів не зацікавлені в покупці складного телефону. Дані змінюватимуться щорічно, але вони свідчать про те, що через 5 років після запуску цієї технології споживачі в ній не надто зацікавлені.

Складаний смартфон Xiaomi Фото: Xiaomi

Остаточний вердикт: чи залишаться складні телефони?

З огляду на триваючі інвестиції в складні телефони і чутки про те, що Samsung може випустити смартфон з потрійним складанням, здається малоймовірним, що виробники незабаром відмовляться від них.

Нещодавно Google випустила Pixel 9 Pro Fold, і, незважаючи на його високу ціну, він отримав переважно позитивні відгуки. Якщо компанії не почнуть розробляти складні пристрої вартістю нижче 1000 доларів, людям буде важко собі їх дозволити. З такими бюджетними варіантами, як Google Pixel 8a, Apple iPhone SE і Samsung Galaxy A, важко повірити, що покупці виберуть дорогі складні пристрої, якщо тільки міцність не покращиться, а ціни не знизяться.

Раніше ми писали, що експерти назвали 6 причин, через які не варто купувати складаний смартфон. Слабка батарея, складка посеред екрана, захисна плівка, що відшаровується, та інші фактори, які явно свідчать не на користь "розкладачок".