У Xiaomi постаралися: "вперше в історії" складаний смартфон отримає батарею величезної ємності

Ходять чутки, що телефон моделі Xiaomi Mix Flip 2 вийде у другому кварталі 2025 року.

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Якщо вірити витокам, Xiaomi Mix Flip 2 може нарешті усунути один великий недолік складних телефонів. Про це повідомляє Tech Advisor.

Згідно з новими даними, майбутнє друге покоління компактного складного смартфона Xiaomi буде оснащено акумулятором ємністю 5100 мАг. Це не тільки значно більше, ніж акумулятор ємністю 4000 мАг, встановлений у Samsung Galaxy Z Flip 6, і навіть 4780 мАг, встановлений у Xiaomi Mix Flip, а й більше, ніж у багатьох флагманських телефонів без складного корпусу. Наприклад, Samsung Galaxy S25 Ultra оснащений акумулятором ємністю всього 5000 мАг, акцентує ЗМІ.

Хоча останні моделі складних пристроїв загалом демонструють достатню витривалість, безсумнівно, час роботи від батареї в них не такий самий, як у їхніх нескладних аналогів.

Зменшення внутрішнього простору за рахунок складаної технології призвело до використання акумуляторів меншого розміру. Однак, як і в OnePlus 13, акумулятори на основі кремнію і вуглецю (Si-C) дають змогу виробникам втиснути батареї більшої місткості в менші простори. Ринок "розкладачок" завжди був одним із ключових бенефіціарів цієї ініціативи, і Xiaomi Mix Flip 2 може стати одним із перших, хто доб'ється успіху, припускають автори матеріалу.

Що ще відомо про Xiaomi Mix Flip 2

Поряд із цією новою заявою про характеристики батареї, ходять чутки, що Xiaomi Mix Flip 2 з'явиться в другому кварталі 2025 року. Також відомо, що новинка буде тоншою (7,6 мм) і легшою (190 г), ніж його попередник Xiaomi Mix Flip. Вона матиме водонепроникність IPX8 і буде оснащена 6,85-дюймовим екраном LTPO OLED "1.5K".

Роботу забезпечить процесор Snapdragon 8 Elite від Qualcomm, який, як очікується, стане основним чипом для будь-якого флагманського Android-смартфона у 2025 році.

Пара 50-мегапіксельних камер має завершити комплект — одна ширококутна, одна надширококутна. Остання буде являти собою зміну порівняно з телефотокамерою оригінального Flip.

Раніше ми писали про рейтинг преміальних смартфонів Xiaomi 2025 року. У список потрапили такі моделі, як Poco X6 Pro, Redmi K60 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Redmi Note 13 Pro 5G, Xiaomi 14T Pro.