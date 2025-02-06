В Xiaomi постарались: "впервые в истории" складной смартфон получит батарею огромной емкости

Ходят слухи, что телефон модели Xiaomi Mix Flip 2 выйдет во втором квартале 2025 года.

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Если верить утечкам, Xiaomi Mix Flip 2 может наконец-то устранить один большой недостаток складных телефонов. Об этом сообщает Tech Advisor.

Согласно новым данным, предстоящее второе поколение компактного складного смартфона Xiaomi будет оснащено аккумулятором емкостью 5100 мАч. Это не только значительно больше, чем аккумулятор емкостью 4000 мАч, установленный в Samsung Galaxy Z Flip 6, и даже 4780 мАч, установленный в Xiaomi Mix Flip, но и больше, чем у многих флагманских телефонов без складного корпуса. Например, Samsung Galaxy S25 Ultra оснащен аккумулятором емкостью всего 5000 мАч, акцентирует СМИ.

Хотя последние модели складных устройств в целом демонстрируют достаточную выносливость, несомненно, время работы от батареи у них не такое же, как у их нескладных аналогов.

Уменьшение внутреннего пространства за счет складной технологии привело к использованию аккумуляторов меньшего размера. Однако, как и в OnePlus 13, аккумуляторы на основе кремния и углерода (Si-C) позволяют производителям втиснуть батареи большей емкости в меньшие пространства. Рынок "раскладушек" всегда был одним из ключевых бенефициаров этой инициативы, и Xiaomi Mix Flip 2 может стать одним из первых, кто добьется успеха, предполагают авторы материала.

Что еще известно о Xiaomi Mix Flip 2

Наряду с этим новым заявлением о характеристиках батареи, ходят слухи, что Xiaomi Mix Flip 2 появится во втором квартале 2025 года. Также известно, что новинка будет тоньше (7,6 мм) и легче (190 г), чем его предшественник Xiaomi Mix Flip. Она обладать водонепроницаемостью IPX8 и будет оснащена 6,85-дюймовым экраном LTPO OLED "1.5K".

Работу обеспечит процессор Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, который, как ожидается, станет основным чипом для любого флагманского Android-смартфона в 2025 году.

Пара 50-мегапиксельных камер должна завершить комплект — одна широкоугольная, одна сверхширокоугольная. Последняя будет представлять собой изменение по сравнению с телефотокамерой оригинального Flip.

Ранее мы писали о рейтинге премиальных смартфонов Xiaomi 2025 года. В список попали такие модели, как Poco X6 Pro, Redmi K60 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Redmi Note 13 Pro 5G, Xiaomi 14T Pro.